Şehir merkezinde trafiği rahatlatacak çalışma

Manisa Büyükşehir Belediyesi, bölge sakinlerinin de taleplerini göz önünde bulundurarak Kumludere Caddesi’nde trafik akışını rahatlatacak bir çalışma başlattı.Trafik akışının daha sağlıklı ve ulaşımın güvenli olması için il...

Manisa Büyükşehir Belediyesi, bölge sakinlerinin de taleplerini göz önünde bulundurarak Kumludere Caddesi’nde trafik akışını rahatlatacak bir çalışma başlattı.

Trafik akışının daha sağlıklı ve ulaşımın güvenli olması için il genelinde çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kumludere Caddesi’nde kırmızı köprüye doğru çıkan güzergahta yeni bir çalışma başlattı. Yürütülen çalışmaları inceleyen Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir, ”Kumludere Caddesi’nde sol şerit gidiş ve geliş yönünde çalışıyordu. Bölge sakinlerimizin ve mahalle muhtarımızın yolun sağ tarafının da trafiğe açılması yönünde talepleri vardı. Biz de gerekli projelendirme çalışmalarını yaparak geçtiğimiz hafta itibariyle kırmızı köprüye çıkış yönünde bir yol çalışması başlattık” dedi.

Mevcut güzergahta çalışmaların kısa sürede tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulacağını belirten Demir, ”Artık büyükşehirler de en önemli problemlerden biri trafik akışını sağlamak. Bu anlamda Kumludere Caddesi de önemli bir nokta. Karaköy’le Akhisar yoluna bağlayan bir nokta. Biz de trafik akışının daha sağlıklı sağlanması amacıyla bir çalışma başlattık. MASKİ Genel Müdürlüğümüzde yağmur suyu ile ilgili çalışmalarına başladı. İnşallah bir hafta içerisinde mevcut yolda çalışmalarımızı tamamlayarak trafiğe açacağız” diye konuştu.

İl genelinde trafik akışının daha sağlıklı ve ulaşımın güvenli olması için çalışmalarını sürdürdüklerini de sözlerine ekleyen Demir, ”Büyükşehir belediyeleri içerisinde ulaşım master planını tamamlayan ilk belediyelerden birisi Manisa Büyükşehir Belediyesi. Bu master plan doğrultusunda yeni açılacak yollar, düzenlemeler, çalışmalar yapılıyor. Her şey Manisalılar için. Bu anlamda da Kumludere Caddesi’ndeki çalışmalarımız tamamlandıktan sonra trafik akışını önemli ölçüde rahatlayacaktır” dedi.

Mevcut güzergahın trafiğe açılması için vatandaşlardan önemli ölçüde talep geldiğini belirten Kuyualan Mahalle Muhtarı Şadan Çevik ise başlatılan çalışma nedeniyle memnuniyetini ifade ederek teşekkür etti.