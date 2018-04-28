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28 Nisan 2018 Cumartesi 14:55

Şehit uzman çavuş dualarla anıldı

Şırnak’ta 2 yıl önce PKK’lı teröristlere yönelik yürütülen operasyonlarda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Şevket Kolankaya için Saruhanlı’nın Dilek Mahallesindeki baba evinde hayır yemeği...

Şehit uzman çavuş dualarla anıldı
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Şırnak’ta 2 yıl önce PKK’lı teröristlere yönelik yürütülen operasyonlarda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Şevket Kolankaya için Saruhanlı’nın Dilek Mahallesindeki baba evinde hayır yemeği düzenlendi.

Programa Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ercan Bilgiç, Belediye Meclisi Üyeleri ve AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

Hayır yemeğinde şehide Allah’tan rahmet dileğinde bulunan Başkan Yaralı, şehidin babası Tunay Kolankaya ile sohbet edip yakından ilgilendi.

Başkan Yaralı, burada yaptığı açıklamada, “Vatan topraklarını korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehitlerimiz, devletimizin varlığının, birlik ve beraberliğinin güvencesi olarak sonsuza kadar milletimizin gönlünde yaşamaya devam edecektir. Milletimiz, şehitlerimizin ve gazilerimizin değerini daima bilmiştir, onları asla unutmamıştır, unutmayacaktır. Bizler de bu şuurla, şehitlerimizin emanetine kararlılıkla sahip çıkarak, ülkemizi geleceğe en güçlü şekilde taşımak için çalışıyoruz. Birlik ve beraberliğimizi, dayanışmamızı koruduğumuz sürece inanıyorum ki, yarınlarımız daha güzel ve daha parlak olacaktır” diye konuştu.

Başkan Yaralı, konuşmasının sonunda vatan savunmasında toprağa düşmüş tüm şehitleri rahmetle andığını dile getirdi.
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