MANİSA:
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12 Ekim 2018 Cuma 11:46

Şehitler Ortaokulu da ‘Manisa kanım sana feda’ dedi

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi arasında imzalanan protokol ile ilki 2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde gerçekleştirilen ‘Manisa kanım sana feda’ projesi tüm hızıyla devam...

Şehitler Ortaokulu da ‘Manisa kanım sana feda' dedi
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Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi arasında imzalanan protokol ile ilki 2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde gerçekleştirilen ‘Manisa kanım sana feda’ projesi tüm hızıyla devam ediyor. Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Şehitler Ortaokulu tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyası da velilerden ve okul öğretmenlerinden büyük ilgi gördü.

Okulun hemen karşısında bulunan Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen kan bağışı etkinliğine Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Kızılay Manisa Kan Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal, Şehitler Ortaokulu Müdürü Tayfun Sarıbeyler, Şehitler Ortaokulu öğretmenleri, okulun aile birliği üyeleri, veliler ve vatandaşlar katıldı. Okul velileri ve öğretmenlerine yönelik düzenlenen kan bağışı kampanyasına meydandan geçen vatandaşlar da ilgi gösterdi.

“Önce öğrenciler bilgilendirildi”

Şehitler Ortaokulu Müdürü Tayfun Sarıbeyler yaptığı açıklamada, “Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi ve Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi tarafından koordine edilen ‘Manisa kanım sana feda’ projesinin Şehzadeler ilçesindeki bu haftaki durağı Şehitler Ortaokulu oldu. Okul olarak öğrencilerimize bir hafta boyunca kan bağışının önemi anlatıldı. Çocuklarımız da velilerini kan bağışına yönlendirerek yoğun bir katılım olmasını sağladılar. Bu bağlamda projeye destek olan tüm velilerime teşekkür ediyorum” diyerek kampanyaya 200’ün üzerinde bir katılım beklediklerini söyledi.

Proje sayesinde geçen dönem çok kısa bir sürede 7 bin ünitenin üzerinde kan toplanırken bu yıl rakamın çok daha fazla olması bekleniyor.
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