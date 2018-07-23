Şehzadeler kardeş şehrini ağırladı

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, kardeş belediye olan Bosna Hersek’deki Donji Vakuf Belediye Başkanı Hüso Susic ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, yurt dışındaki tek kardeş şehri olan Bosna Hersek’in Donji Vakuf Belediye Başkanı Hüso Susic’e makamında ağırladı. Türkiye’de kardeş belediyelerini ziyaret eden Susic ve beraberindeki heyet, İnegöl ve Akhisar’ın ardından son olarak Şehzadeleri ziyaret etti. Başkan Susiç ve beraberindeki heyeti makamında ağırlayan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler Belediyesi ile Donji Vakuf Belediyesi arasındaki kardeşlik ilişkisi inşallah kıyamete kadar devam edecektir. İstedik ki, kardeşlik ilişkisi kâğıt üzerinde kalmasın. Bosna ile asırlara dayalı bir hukukumuz ve kardeşliğimiz var. İlişkilerimiz her alanda daha da artsın. Bosna Hersek ne kadar güçlü ve mutlu olursa, biz de kendimizi o kadar güçlü ve huzurlu hissederiz. Türkiye Cumhuriyeti, büyüdükçe, güçlendikçe, gönül coğrafyası olarak ifade ettiğimiz Bosna ve benzeri ülkelerdeki kardeşlerimize, daha çok destek olacağız. Vatandaşlarımızın da Bosna’yı görmelerini istiyorum. Boşnakların, Türklere karşı sevgisini, muhabbetini ve kardeşliğini görsünler istiyorum. Turizm gelirlerimizle bile Balkanları ayağa kaldırabilecek bir ülkeyiz. Başkan ülkelere gitmeye gerek yok. Tarihi eserler ve doğal güzellikler Bosna’da mevcut. Şüphesiz ki, yatırımcılarımızı da Donji Vakuf’a yatırım yapmaya davet ediyoruz. Bizim çok güzel ilişkilerimiz var. Şehzadeler Belediyesi olarak Donji Vakuf ’ta daha önce yapımına başlana spor salonunun tamamlanması için destek olduk. Şimdi de çocuk parkı yapımını gerçekleştiriyoruz. Donji Vakuf ‘ta ki tek çocuk oyun parkı olacak bu tesisinde açılışını önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz inşallah” dedi.

Türkiye’de 24 Haziran tarihinde yapılan seçim sonuçlarının Bosna Hersek’te büyük bir memnuniyetle karşılandığını ifade eden Donji Vakuf Belediye Başkanı Hüso Susiç “Türkiye’yi seviyoruz. Kardeş şehirlerimizi ziyaret etmekten mutluluk duyuyoruz. Şahsım ve belediye adına çok teşekkür ediyorum. Bize olan desteklerinizden dolayı çok mutluyuz. Bu sene siz bizi ziyarete gelmediniz. Projelerimizi sizin de görmenizi isterdim. Ayrıca seçimlerden dolayı Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyorum. Bu seçimdeki başarısından dolayı biz de çok mutluyuz. Şehzadeler Belediyesi olarak her sene bizi ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bize olan desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah sizleri de bekliyoruz” diye konuştu.