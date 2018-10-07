Şehzadeler Zabıtası denetimleri arttırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın usulsüz fiyat artışlarıyla ilgili ‘zabıtaya bildirin’ çağrısının ardından Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini yoğunlaştırdı. Zabıta ekipleri, marketler raflarda yer elan ürünler ile pazar tezgahlarındaki ürünlerin fiyatlarını inceledi. Ekipler inceleme esnasından da bir yandan yerli üretimi logosunun olup olmadığını kontrol etti.

Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aşırı fiyat artışları ile ilgili ‘Zabıtaya bildirin’ çağrısının ardından Şehzadeler Belediyesi Zabıta ekipleri rutin denetimlerini arttırdı. İlçedeki pazar yerleri ve marketlerde denetimde bulunan zabıta ekipleri, fatura ve satış fiyatları arasında farklar ile ilgili tutanak tuttu.

“Şehzadeler’de yerli üretim logosu kullanılmaya başladı"

Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürü İsmail Çiftçi, ekiplerle beraber marketlerde ve pazar yerlerinde incelemelerde bulundu. Zabıta ekipleri, raflarda ve tezgahlarda yer elan ürünlerin fiyatlarını inceledi, bir yandan yerli üretimi logosunun olup olmadığını kontrol etti. Şehzadeler ilçesinde marketlerin genel olarak yerli üretim logosu kullanmaya başladığı görüldü. Çiftçi, yerli üretim logosu kullanan firma temsilcilerine teşekkür ederken, kullanmayanlara da gerekli işlemlerin yapılacağını açıkladı. Pazar yerlerinde yapılan denetimlerde de alış faturası ile satış etiketleri üzerinde ki yüksek fiyatlar ilgili tezgah sahiplerine uyarılarda bulunuldu.

“Denetimlerimiz daha da artacak"

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesi olarak vatandaşların dolar bahanesiyle fiyat artışı yapıldığını gözlemlediklerini söyledi. Çelik, “Bu noktada Cumhurbaşkanımızın da talimatları doğrultusunda bu yönde satış yapan mağazaları, marketleri, AVM’leri ve pazar yerlerini denetliyoruz. Bu denetimler sonucunda farkına vardığımız ciddi fiyat artışları ilgili Şehzadeler Belediyesi Zabıtası olarak tutanak tutuyoruz. O tutanakları da Ticaret İl Müdürlüğümüze teslim ediyoruz. Ayrıca pazar yerlerinde tüm esnaflarımızı da denetliyoruz. Zabıta Müdürümüz ile birlikte ekiplerimiz pazarcı esnaflarını ziyaret ederek, ürünlerin faturalarını ve satış fiyatlarını inceliyor. Fatura ve satış fiyatları arasında yüksek rakam olan esnaflara gerekeli uyarılar yapılarak tutanakları tutuluyor. Ayrıca etiketlerde de anlaşılır fiyat şekli yazılması noktasında tüm esnaflarımıza gerekli uyarılar yapılıyor. Bu noktada şu çağrıda bulunuyorum. Bu zor süreçte anlamsız fiyat artışları yapanların bundan vazgeçmesini istiyoruz. Ülkemiz bunu atlatabilecek güçte ve kapasitedir. Bu dış kaynaklı ekonomik saldırılar çok yakın bir zamanda Allah’ın izniyle boşa çıkacaktır. Biz belediye olarak bu konunu takipçisiyiz” dedi.