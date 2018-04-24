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24 Nisan 2018 Salı 14:27

Şehzadeler’de geçici iş için mülakatlar tamamlandı

Şehzadeler Belediyesi, belediye bünyesindeki birimlerinde çalıştırılmak üzere İŞKUR’un Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 6 ay boyunca istihdam edeceği 155 işçi alımı için mülakatları tamamladı.Şehzadeler Belediyesi Toplu...

Şehzadeler'de geçici iş için mülakatlar tamamlandı
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Şehzadeler Belediyesi, belediye bünyesindeki birimlerinde çalıştırılmak üzere İŞKUR’un Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 6 ay boyunca istihdam edeceği 155 işçi alımı için mülakatları tamamladı.

Şehzadeler Belediyesi Toplu Yararına Çalışma Programı (TYP) çerçevesinde 6 ay süreyle belediye bünyesinde çalıştırılmak üzere 2 Mayıs’ta işe başlatacağı 155 işçinin mülakatlarını geçtiğimiz gün Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde gerçekleştirdi.

Başvuruların 16 - 20 Nisan tarihleri arasında olduğunu ve toplam 450 kişinin başvuruda bulunduğunu ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yılda Toplum Yararına Çalışma Programı çerçevesinde belediyemiz bünyesinde çalıştırılmak üzere işçi alımını yapıyoruz. Hükümetimiz tarafından geçtiğimiz yıllarda başlatılan bu güzel proje ile büyük destekler almış oluyoruz. Maaşları ve sigorta primleri İŞKUR tarafından karşılanan işçilerimiz Şehzadeler Belediyesi bünyesinde çalışıyorlar. Şehzadeler Belediyesi olarak bugüne kadar 3 projeyle bünyemizde Toplum Yararına Çalışma Programı çerçevesinde toplamda 407 vatandaşımızı istihdam ettik. Son alım yapacağımız 150 vatandaşımız ile birlikte bu sayı 557 kişi olacak. Bundan önceki 3 projede aldığımız destek 3 milyon 908 bin 755 TL oldu. Bu son alacağımız 150 kişilik personel desteğinin toplam maliyeti 2 milyon 350 bin 643 TL olacak. Son alım ile birlikte 4 proje desteğinin toplam miktarı ise 6 milyon 259 bin 398 TL olacak. Bugün mülakatları gerçekleşmiş olan vatandaşlarımızın değerlendirmeleri gün içerisinde tamamlanacak ve işe girmeye hak kazanan vatandaşlarımıza 25 Nisan Çarşamba günü bildirimler yaparak 2 Mayıs tarihinde de işbaşı yapmalarını sağlayacağız. Bugün değerlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından hem SMS ile hem de web sitemiz üzerinden gerekli duyuruları yapmış olacağız” dedi.
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