Şehzadeler’de öğrencilerin hazırlık kursları başlıyor

Şehzadeler Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl 7. sınıfta okuyan öğrenciler için başlatılan ve yoğun ilgi gören liselere hazırlık kursları ile 5 ve 6. sınıfları kapsayan üst sınıflara hazırlık kursları için ön kayıt işlemleri başladı.

Şehzadeler Belediyesinin eğitime desteği sürüyor. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 7. sınıfta okuyan öğrenciler için liselere, 5 ve 6. sınıfta okuyan öğrencilerin ise üst sınıflara hazırlamak için başlattıkları kurslara bu yıl da devam edeceklerini belirtti. Konuyla ilgili bilgi veren Başkan Çelik, tüm kurslara katılmak isteyen öğrencilerin 2-16 Mayıs tarihleri arasına Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezine başvuru yapabileceğini söyledi. Başkan Çelik, "Şehzadeler Belediyesi olarak öğrenci kardeşlerimizin eğitimden en iyi şekilde faydalanabilmesi için çeşitli branşlarda ücretsiz kurslar açıyoruz. Geçtiğimiz yıl başlatmış olduğumuz ve 7.sınıf öğrencilerini kapsayan liselere hazırlık kurslarımızı yeniden açıyoruz. Bu bağlamda kurslara katılmak isteyen öğrenci kardeşlerimiz 2-16 Mayıs tarihleri arasında gençlik merkezimize ön kayıt yaptırabilecekler. Başvuran öğrencilerimize 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde seviye belirleme sınavı uygulayıp, kayıt hakkı elde edenleri duyuracağız. Kursumuza 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 7. sınıfta öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabileceklerdir. Öğrenciler, tecrübeli eğitim kadromuzla, modern sınıflarımızda matematik, fen bilimleri, Türkçe, İngilizce, sosyal bilgiler ve din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden haftada 12 saat eğitim alacak olup, ayrıca deneme sınavları, yaprak testler, etüt ve soru çözümleri, konu anlatımlı-soru çözümlü kitaplar ile de desteklenecektir. Liseye hazırlık kursu 10 Eylül 2018’de başlayacak ve Haziran 2019’da sona erecektir. Yine bunun yanı sıra üst sınıflara hazırlık kurslarımızı da bu yıl başlatacağız. Bunun içinde 5 ve 6.sınıflarda okuyan kardeşlerimiz yine 2-16 Mayıs tarihleri arasında ön başvurularını yapabilecekler. Başvuran öğrencilerimize 02-03 Haziran 2018 tarihlerinde seviye belirleme sınavı uygulayıp, kayıt hakkı elde edenleri duyuracağız. Kursumuza 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 5 ve 6. sınıfta öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabileceklerdir. Üst sınıflara hazırlık kurslarımızda öğrenciler, matematik, fen bilimleri, Türkçe, İngilizce, sosyal bilgiler ve din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden haftada 10 saat eğitim alacak olup, ayrıca deneme sınavları, yaprak testler, etüt ve soru çözümleri ile de desteklenecektir. Üst sınıfa hazırlık ve hızlandırma yaz kursu 18 Haziran 2018 de başlayacak ve 17 Ağustos 2018’de sona erecektir. Başvurmak isteyen öğrenci kardeşlerimiz belediyemiz gençlik merkezine şahsen müracaat edebilecekler" dedi.