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25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:24

Şehzadeler’de yaz kursları devam ediyor

Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi’nde her yaz yapılan üst sınıfa hazırlık ve hızlandırılmış yaz kursları bu yılda 202 öğrencinin katılımıyla devam ediyor.Fen bilimleri, matematik, Türkçe, İngilizce, sosyal bilgiler, din kültürü...

Şehzadeler'de yaz kursları devam ediyor
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Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi’nde her yaz yapılan üst sınıfa hazırlık ve hızlandırılmış yaz kursları bu yılda 202 öğrencinin katılımıyla devam ediyor.

Fen bilimleri, matematik, Türkçe, İngilizce, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi ile birlikte toplamda 6 branşta verilen kurslar, ağustos ayının son haftasına kadar devam edecek. Şehzadeler’de yaşayan öğrencilerin eğitimlerine destek olmak amacı ile düzenlenen kurslara öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak öğrenci kardeşlerimizin daha güzel eğitim almaları için çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Bu yıl başlattığımız 5. ve 6. sınıf üst sınıfa hazırlık ve hızlandırma yaz kursu, öğrencilerimizin yaz aylarını değerlendirmeleri ve gelecek yıl derslerine katkı sağlamak amaçlı hazırlanmış bir aktivitedir. Sosyal medya aracılığıyla ve afişlerle duyurularına çıktığımız bu kurs için öncelikle seviye belirleme sınavı yaptık. Başarılı olan öğrencilerimizden kesin kayıt alıp 18 Haziran itibariyle kursumuza başladık. 9 haftalık planlanan bu kursun ilk iki haftası önceki yılın derslerinin tekrarı olarak başladı ve sonrasında gelecek yılın konularının işlenmesi şeklinde devam etmektedir. Liseye hazırlık ve okula destek kursumuz ise, eylül ayı itibariyle başlayıp haziran ayında yapılacak olan liseye giriş sınavına kadar devam eden dershane formatında bir kurstur. İlki yapılmış olup, şu anda 2. etap öğrenci kabul sınavı başvurularımız devam etmektedir. 3 Ağustos 2018 Cuma günü yapılacak sınavda başarılı olan öğrencilerimizden kesin kayıt alınacaktır” dedi.
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