Şehzadeler’in evde bakım hizmetleri yüz güldürüyor

Şehzadeler Belediyesinin, "Şehzadeler Hep Yanınızda" projesi kapsamında başlattığı evde bakım hizmetleri, yardıma muhtaç vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

İhtiyaç sahibi ve yardıma muhtaç vatandaşların günlük ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşam kalitelerinin arttırılması amacıyla Şehzadeler Belediyesi tarafından başlatılan "Şehzadeler Hep Yanınızda" projesi kapsamında yürütülen evde bakım hizmetleri takdir topluyor. Şehzadeler’in 67 mahallesinde belirlenen ihtiyaç sahiplerinin evlerinde her ay düzenli olarak temizlik çalışması yaptıklarını ifade eden Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ramazan Şevik “Şehzadeler Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olarak evde bakım hizmetlerimiz başladığı günden beri evde temizlik ekibimiz her gün hizmetlerini ve kalitesini artırarak devam etmektedir. Şehzadeler bölgesinde yaşayan 67 mahallemizde oturan 65 yaşını geçmiş ihtiyaç sahibi olan kendi imkânlarıyla evini temizleyemeyen engelli vatandaşlarımızın da evlerine her ay giderek temizlik yapıyoruz” dedi.

Şehzadeler Belediyesi olarak 67 mahallede yaşayan 171 bin vatandaşın yüreklerine dokunan projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak halkımızın yüreklerine dokunmaya devam ediyoruz. ‘Şehzadeler Hep Yanınızda’ projemiz kapsamında hayata geçirdiğimiz, evde bakım hizmetleri çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda başlayan projemiz kapsamında bu güne kadar, belirlenmiş olan ihtiyaç sahibi, engelli, yaşlı ve yalnız yaşayan büyüklerimizin evlerini ziyaret ediyor ve her ay düzenli olarak evlerini baştan, başa temizliyoruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz evde bakım hizmetleri ekibimiz bugüne kadar belirlemiş oldukları 80 vatandaşımızı düzenli olarak ziyaret ediyorlar. Yapılan bu ziyaretler esnasında hem vatandaşlarımızın evlerini temizliyorlar hem de sorunlarını dinliyor ve yapılması gereken ne varsa çözümü noktasında yardımcı oluyorlar ve bizlere de iletiyorlar” dedi.