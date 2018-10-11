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11 Ekim 2018 Perşembe 15:08

Şehzadelerin projelerine Kiraz Belediyesinden yakın takip

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’i ziyaret eden Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, Şehzadeler Belediyesinin projelerini yakından takip ettiklerini ve kendilerine örnek olduğunu söyledi.Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar,...

Şehzadelerin projelerine Kiraz Belediyesinden yakın takip
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Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’i ziyaret eden Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, Şehzadeler Belediyesinin projelerini yakından takip ettiklerini ve kendilerine örnek olduğunu söyledi.

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e makamında ziyarette bulundu. Yaptığı ziyaret nedeni ile Kiraz Belediye Başkanı Özçınar’a teşekkür eden, Başkan Çelik, “Belediye Başkanımız ile Kiraz ve Şehzadeler’de yapılan hizmetler ve projeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Belediye Başkanımız Kiraz ilçesinde güzel hizmetlere imza atıyor. Bizde kendisini yakından takip ediyor ve projelerini görüyoruz. Yaptığı hizmetlerle Kiraz halkını büyük bir aile dönüştürdü. Halkla iç içe, şirin bir ilçe nasıl yönetilir, bunun en iyi örneğini sergiliyor. AK Parti Belediyeciliğinin ne anlama geldiğini, Kiraz halkı ve İzmirli vatandaşlarımız bu vesile ile görmüş oluyor. Hizmetleri ve başarıları nedeni ile değerli Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum” dedi.

Uzun zamandır Şehzadeler Belediyesinin yaptığı çalışmaları takip ettiğini ifade eden Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar “Şehzadeler Belediyesi uzun zamandır takip edip, örnek aldığımız belediyelerden bir tanesidir. Bu noktada olumlu bir düşünceye sahibim. Bizler belediyeler olarak, hem birbirimize rakip, hem de projelerinden örnek alması gerektiğini düşünen bir Belediye Başkanıyım. Bu noktada Şehzadeler Belediyesinin hizmetleri ve Belediye Başkanımız bizim örnek aldığımız bir başkanımız. Uzun zamandır çalışmalar ve projelerini yakından takip ettiğimiz Belediye Başkanımız ile tanışmak ve projeler noktasında fikir alışverişinde bulunmak için bugün kendisine bir ziyarette bulunduk” dedi.

Başkan Çelik, misafir Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar’a mesir macunu ve el işleme tablo hediye etti.
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