MANİSA:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 14:48

Selden zarar gören dere MASKİ ile yenileniyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi ilçe merkezinde yaşanan sel baskınında Kurtuluş Mahallesi’ndeki derede yıkılan istinat duvarının bakım onarım çalışmasına başladı. İmalatı devam eden 30 metrelik istinat duvarı ile su taşkın sorunu...

Selden zarar gören dere MASKİ ile yenileniyor
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MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi ilçe merkezinde yaşanan sel baskınında Kurtuluş Mahallesi’ndeki derede yıkılan istinat duvarının bakım onarım çalışmasına başladı. İmalatı devam eden 30 metrelik istinat duvarı ile su taşkın sorunu ortadan kaldıracak.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Selendi’de yaşanan doğal afetin yaralarını sarmak ve tekrar bir felaketin yaşanmaması adına ilçedeki derelerde temizlik ve ıslah çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Selendi’nin merkez mahallesi olan Kurtuluş Mahallesi’ndeki su taşkını yaşanan derede istinat duvarı ve 500 metre uzunluğunda temizlik çalışmasına başladı. İstinat duvarının imalatının ve temizlik çalışmasının yapıldığı noktada teknik personel incelemelerde bulundu. Çalışmalar tamamlandığında ilçe merkezinde dereler daha sağlıklı hale gelmiş olacak.

Selendi ilçe merkezinde su taşkınlarını engellemek için inşa edilen istinat duvarının bulunduğu bölgede ikamet eden Fikret Eroğlu adlı mahalle sakini, “İlçemizde yaşanan sel felaketinde evimizin önündeki derenin duvarı yıkılmıştı. Yıkılan duvar su taşkınına neden oldu. MASKİ sağ olsun deremizde tekrar bakım onarım ve temizlik çalışmasına başladı. İstinat duvarımız yapılıyor. Deremiz daha güvenli hale getiriliyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun’a sorunumuzu gidermek için başlattıkları çalışmadan dolayı teşekkür ederim.” dedi.
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