MANİSA:
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14 Ekim 2018 Pazar 17:28

Selendi Belediyespor Demircispor’u 1-0 yendi

Yenilenen Kadrosuyla Manisa 1. Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Selendi Belediyespor sahasında konuk ettiği Demirci Belediyespor’u 10. dakikada Arif’in attığı golle 1-0 yendi.Geçtiğimiz hafta başlayan Manisa 1. Amatör Küme B Grubunda...

Selendi Belediyespor Demircispor'u 1-0 yendi
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Yenilenen Kadrosuyla Manisa 1. Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Selendi Belediyespor sahasında konuk ettiği Demirci Belediyespor’u 10. dakikada Arif’in attığı golle 1-0 yendi.

Geçtiğimiz hafta başlayan Manisa 1. Amatör Küme B Grubunda kendi saha ve seyircisi önünde ezeli rakibi Demirci Belediyespor’u 1-0 yenen Selendi Belediyespor puanını 4’e çıkardı.

Karşılaşmanın 40. dakikasında rakibi ile ikili mücadele sırasında ayağına darbe alan Demircili futbolcu Kamil ambulans ile Selendi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Müsabakanın 70. dakikasında Selendi Belediyespor’dan Kemal 2. sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Selendi 3 Eylül Stadında oynanan müsabakayı Selendi Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar da izlerken, karşılaşma öncesi rakip takım ve hakemlere çiçek takdim etti.

Stat: Selendi 3 Eylül

Hakemler: Fırat Konurce xx, Emirhan Durmaz xx, Hakkı Savran xx,

Selendi Belediyespor: Batuhan xxx, Ercan xx, Kemal xx, Halil xxx, Arif xxx, Erdal xx (dk. 80 Emre ?), Mert xx, Asım xx, Samet xxx (dk. 85 Alihan?), Halil Engin xx (dk. 90 Süleyman ?), Deniz xx

Demirci Belediyespor: İsmail xx, Ali İhsan x, Yusuf x (dk. 40 Mehmet x), Muhammet x, Mustafa x, Samet x, Burak x, Kamil x (dk. 40 Kerem xx), Ercan x, Hüsnü xx, Oğuzhan xx.

Gol: Arif (dk 10) (Selendi Belediyespor)

Kırmızı Kart: Kemal (dk. 70) (Selendi Belediyespor)

Sarı Kartlar: Halil, Mert, Asım, Ercan (Selendi Belediyespor), Samet, Muhammet, Mustafa (Demirci Belediyespor)
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