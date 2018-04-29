Selendi İmam Hatip mezunları yıllar sonra tekrar buluştu

Manisa’nın Selendi ilçesindeki Anadolu İmam-Hatip Lisesinin mezunları yıllar sonra okullarında düzenlenen "İz Bırakanlar" etkinliğinde bir araya gelerek, hasret giderdiler.

Selendi Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunları, yıllar sonra okullarında yeniden bir araya geldi. Okul Müdürü Halil İbrahim Kaya tarafından organize edilen "İz Bırakanlar" etkinliğine okulun kurucusu Ali Merdun’un mezarı ziyaret edilerek başlandı. Ardından topluca yemek yendi. Okulun salonunda gerçekleştirilen etkinlik ise İstiklal Marşının okunması ile başladı. Daha sonra okulun 12. sınıf öğrencisi Samet Coşkun, Kuran-i Kerim okudu. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Okul Müdürü Halil İbrahim Kaya, "İnşallah her zaman birlikte olacağız. Bizden önce de okulumuzda buna benzer etkinlikler yapılmış, ne var ki devam ettirilememiş. İnşallah bizler sizlerin desteği ile devam ettireceğiz. Okulumuzun açılışından bu güne kadar okulumuzda gerek idareci, gerek öğretmen, gerek hizmetli, gerek aşçı en önemlisi de mezun olmuş birçok paydaşımız bu günümüze katılamamış olabilir onlara buradan selam olsun. Ölenlere de Allah rahmet eylesin. İnşallah önümüzdeki yıl katılım daha yüksek olur" dedi.

Konuşmaların ardından okulun öğrencileri tarafından semazen gösterisi yapıldı. Daha sonra okul müdürlüğü tarafından hazırlanan katılım belgesi ve hediyeler takdim edildi. Etkinliğe, Selendi Anadolu İmam-Hatip Lisesinde 1984-1988 yılları arasında görev yapan Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahsin Kalaycı, Okul Müdürü Halil İbrahim Kaya, müdür yardımcıları, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Dede, Şehirlioğlu İlköğretim Kurumu Müdürü Şeref Koçyiğit, öğretmenler, öğrenciler katıldı.