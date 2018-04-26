Selendi YBO eğitimde sınır tanımıyor

Manisa’nın Selendi ilçesinde bulunan Yatılı Bölge Okulu (YBO) “Eğitimde Sınır Tanımıyoruz” projesi kapsamında çevre ilçelerdeki özellikle kırsal mahalleleri gezerek öğrenci velilerini ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Manisa’nın Selendi ilçesinde 200 öğrencisi bulunan Yatılı Bölge Okulu "Eğitimde Sınır Tanımıyoruz” projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında Selendi ve çevre ilçelerdeki kırsal mahallelerini ziyaret eden öğrenciler veliler ve öğrencilerle bir araya gelerek eğitimlerine katkı sunmak amacıyla sorunlarını dinledi. Sadece Selendi köylerini değil Demirci, Alaşehir, Kula, Soma’nın kırsal köylerindeki öğrenci velilerine de ulaşan Yatılı Bölge Okulu öğrencileri bilgilendirme seminerleri vererek öğrenci velilerini salyt gösterileri eşliğinde bilinçlendiriliyor. Proje hakkında konuşan Okul Müdürü Mustafa Berat Durğut, "Projemiz sayesinde mahalle ve köylerdeki öğrenci velilerimiz ziyaret ediyoruz. Onları dinleyip kendilerine yaptıklarımızı anlatıp seminer veriyoruz. Öğretmen, öğrenci, veli ve okul ilişkilerini sağlamaya çalışıyoruz. Kendi okulumuzun öğrencilerin yanı sıra bütün öğrenci velilerine yardımcı olmaya eğitimle ilgili sorulara cevap vermeye çalışıyoruz" dedi.