Selendi’de eğitim kalitesi yükseliyor

Manisa’nın Selendi ilçesinde 10 okula ’Beyaz Bayrak’ verilirken, 7 okula da ’Beslenme Dostu’ sertifikası verildi.

Manisa’nın Selendi ilçesinde eğitim kalitesi yükseliyor. Manisa’nın Selendi ilçesine bağlı Şehiroğlu İlköğretim okulunda düzenlenen törenle 10 okula ’Beyaz Bayrak’ verilirken, 7 okula da ’Beslenme Dostu’ sertifikası verildi. Törende konuşan Selendi Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, hedeflerinin ilçedeki tüm okullara ’Beyaz Bayrak’ kazandırmak olduğunu belirterek, "Hedefimiz, ilçedeki tüm okullarda beyaz bayrak dalgalandırmak. Çocuklar bizim geleceğimiz, her şeyimiz. Ülkemizin teminatı olan çocuklarımızı eğitirken daha temiz bir ortam sağlamak için çalışacak ve hijyen kurallarına dikkat edeceğiz. Önümüzdeki yıl beyaz bayraksız okul kalmayacak. Bu 7 okulumuz da Beslenme Dostu Okul serfikası almaya hak kazandı" dedi. İrdelp’in konuşmasının ardından 10 okula ’Beyaz Bayrak’ sertifikaları verilirken 7 okula da ’Beslenme Dostu’ sertifikaları verildi.

Sertifika törenine Kaymakam Mehmet Can İrdelp, Selendi Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Akçakaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman ile birlikte Okul Müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.