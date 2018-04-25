MANİSA:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 11:03

Selendili kiraz üreticileri sezondan umutlu

Manisa’da kiraz üretiminin yüzde 20’sinin karşılandığı Selendi ilçesindeki üreticiler bu sezon mahsulden umutlu. Salihli ve Napolyon cinsi kirazların üretildiği Selendi’de üreticiler hem verimden hem de rekolteden memnun.Son yıllarda tütüne...

Selendili kiraz üreticileri sezondan umutlu
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Manisa’da kiraz üretiminin yüzde 20’sinin karşılandığı Selendi ilçesindeki üreticiler bu sezon mahsulden umutlu. Salihli ve Napolyon cinsi kirazların üretildiği Selendi’de üreticiler hem verimden hem de rekolteden memnun.

Son yıllarda tütüne alternatif olarak üretilen ve Avrupa pazarına ihraç edilen Selendi’de kiraz üreticileri bu yıldan umutlu. Geçtiğimiz yıl hava şartları nedeniyle rekoltenin düşük olması üreticileri zor durumda bırakırken, üreticiler bu yıl havaların iyi gitmesi sonrası hem verimin hem de rekoltenin yüksek olmasını bekliyor.

Pınarlar Mahallesinin ardından en fazla kirazın yetiştiği 2 bin dekar alanda 60 bin kiraz ağacı bulunan 100 haneli ve 350 nüfuslu Kürkçü Mahallesinde üreticiler sezondan umutlu. Kürkçü Mahallesi üreticilerinden 2 çocuk babası Ali çavdar, "İklim şartları ve hava koşulları nedeniyle geçtiğimiz yıl verim alamadık. Bu yıl inşallah rekolte yüksek olacak çiçekleme döneminde havalar iyi gitti. Masrafımız çok, girdimiz fazla. Onun için bu yıl beklentimiz de çok olacak. İnşallah emeğimizin karşılığı boşa çıkmaz. Bütün ekonomimiz buna bağlı" dedi.
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