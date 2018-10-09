MANİSA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 14:34

Siren sesini duyan hastaneye koştu

Manisa’nın Selendi ilçesindeki devlet hastanesinde gerçekleştirilen yangın ve deprem tatbikatı sırasında çalan siren sesleri üzerine hastaneye koşan vatandaşlar sirenlerin tatbikat için çaldığını öğrenince rahat bir nefes aldı.Selendi...

Siren sesini duyan hastaneye koştu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Manisa’nın Selendi ilçesindeki devlet hastanesinde gerçekleştirilen yangın ve deprem tatbikatı sırasında çalan siren sesleri üzerine hastaneye koşan vatandaşlar sirenlerin tatbikat için çaldığını öğrenince rahat bir nefes aldı.

Selendi İlçe Devlet Hastanesi’nde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı. Selendi Devlet Hastanesi’ndeki deprem ve yangın tatbikatına İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekipleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi İtfaiye Amirliği Personeli, Selendi 112 Acil Servis ekibi ile Selendi Devlet Hastanesi’nde görev yapan tüm personel katıldı.

UMKE ekipleri gözetiminde gerçekleşen tatbikat, temsili olarak ambulans ve özel araçlar ile hastaneye taşınan hasta ve yaralılara burada ilk müdahalenin yapılması ve durumu ağır olanlarının başka hastaneye sevk edilmeleriyle başladı. Yine senaryo gereği depremin ardından yaşanan kargaşa ve panik ortamında dahiliye servisinin bulunduğu katta yapısal olmayan hasarlar meydana geldiği, elektrik, su ve telefonların arızalandığı bir durumda dahiliye servisindeki yaralıların tahliyesi ve toplanma alanına götürülmesi canlandırıldı. Temsili yaralılar ilk müdahalenin ardından acil servise nakledildi. Palyatif hastalarının yattığı birimde çıkan temsili yangın için kırmızı alarm verilip, anonslar yapıldı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelerek, yangını söndürmesi başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Hastane çevresindeki vatandaşlar siren sesleri üzerine hastaneye akın ederken, sirenlerin tatbikat için çaldığını öğrenince rahat bir nefes aldı. Tüm birimlerden raporların istemesinin ardından durum değerlendirmesi yapılarak deprem ve yangın tatbikatı sona erdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku