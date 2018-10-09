Siren sesini duyan hastaneye koştu

Manisa’nın Selendi ilçesindeki devlet hastanesinde gerçekleştirilen yangın ve deprem tatbikatı sırasında çalan siren sesleri üzerine hastaneye koşan vatandaşlar sirenlerin tatbikat için çaldığını öğrenince rahat bir nefes aldı.Selendi...

Manisa’nın Selendi ilçesindeki devlet hastanesinde gerçekleştirilen yangın ve deprem tatbikatı sırasında çalan siren sesleri üzerine hastaneye koşan vatandaşlar sirenlerin tatbikat için çaldığını öğrenince rahat bir nefes aldı.

Selendi İlçe Devlet Hastanesi’nde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı. Selendi Devlet Hastanesi’ndeki deprem ve yangın tatbikatına İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekipleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi İtfaiye Amirliği Personeli, Selendi 112 Acil Servis ekibi ile Selendi Devlet Hastanesi’nde görev yapan tüm personel katıldı.

UMKE ekipleri gözetiminde gerçekleşen tatbikat, temsili olarak ambulans ve özel araçlar ile hastaneye taşınan hasta ve yaralılara burada ilk müdahalenin yapılması ve durumu ağır olanlarının başka hastaneye sevk edilmeleriyle başladı. Yine senaryo gereği depremin ardından yaşanan kargaşa ve panik ortamında dahiliye servisinin bulunduğu katta yapısal olmayan hasarlar meydana geldiği, elektrik, su ve telefonların arızalandığı bir durumda dahiliye servisindeki yaralıların tahliyesi ve toplanma alanına götürülmesi canlandırıldı. Temsili yaralılar ilk müdahalenin ardından acil servise nakledildi. Palyatif hastalarının yattığı birimde çıkan temsili yangın için kırmızı alarm verilip, anonslar yapıldı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelerek, yangını söndürmesi başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Hastane çevresindeki vatandaşlar siren sesleri üzerine hastaneye akın ederken, sirenlerin tatbikat için çaldığını öğrenince rahat bir nefes aldı. Tüm birimlerden raporların istemesinin ardından durum değerlendirmesi yapılarak deprem ve yangın tatbikatı sona erdi.