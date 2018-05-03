Soma Belediye Başkanı Ali Tulup oldu

Manisa’nın Soma ilçesinde AK Parti’den milletvekilliği aday adaylığı için istifa eden Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene’nin yerine AK Parti’nin adayı Ali Tulup belediye başkanı olarak seçildi.Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene, AK...

Manisa’nın Soma ilçesinde AK Parti’den milletvekilliği aday adaylığı için istifa eden Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene’nin yerine AK Parti’nin adayı Ali Tulup belediye başkanı olarak seçildi.

Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene, AK Parti’den milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etmesinin ardından boşalan koltuğa yeni belediye başkanı seçilmesi için Soma Belediye Meclisinde seçim düzenlendi. Belediye meclis toplantı salonundaki seçime AK Parti’nin 18, MHP’nin 8, CHP’nin ise 5 meclis üyesi oy kullandı. Seçimlerde 25 üyenin oyunu alan AK Parti’nin adayı Ali Tulup Soma Belediye Başkanlığına seçildi. Tulup 2019 yılı Mart ayındaki yerel seçimlere kadar Soma Belediye Başkanlığı görevini yürütecek. Seçilmesinin ardından konuşan Tulup, "Bugün benim için çok anlamlı gün. Verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ederim. 4 yıldır belediye meclis üyesi olarak birlikte çalıştık. Çok değerli başkanım Hasan Ergene ile uyum içerisinde yıllar geçirdik. Bugüne kadar olan çalışmalarda Somamıza yapılan hizmet ve yatırımlarla ilgili önemli kararlar aldık. Somamızın gelişmesi ve büyümesi için güzel işlere imza attık. İnşallah hep birlikte daha güzel işler yapacağız" dedi.