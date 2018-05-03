MANİSA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mayıs 2018 Perşembe 09:33

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup oldu

Manisa’nın Soma ilçesinde AK Parti’den milletvekilliği aday adaylığı için istifa eden Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene’nin yerine AK Parti’nin adayı Ali Tulup belediye başkanı olarak seçildi.Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene, AK...

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Manisa’nın Soma ilçesinde AK Parti’den milletvekilliği aday adaylığı için istifa eden Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene’nin yerine AK Parti’nin adayı Ali Tulup belediye başkanı olarak seçildi.

Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene, AK Parti’den milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etmesinin ardından boşalan koltuğa yeni belediye başkanı seçilmesi için Soma Belediye Meclisinde seçim düzenlendi. Belediye meclis toplantı salonundaki seçime AK Parti’nin 18, MHP’nin 8, CHP’nin ise 5 meclis üyesi oy kullandı. Seçimlerde 25 üyenin oyunu alan AK Parti’nin adayı Ali Tulup Soma Belediye Başkanlığına seçildi. Tulup 2019 yılı Mart ayındaki yerel seçimlere kadar Soma Belediye Başkanlığı görevini yürütecek. Seçilmesinin ardından konuşan Tulup, "Bugün benim için çok anlamlı gün. Verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ederim. 4 yıldır belediye meclis üyesi olarak birlikte çalıştık. Çok değerli başkanım Hasan Ergene ile uyum içerisinde yıllar geçirdik. Bugüne kadar olan çalışmalarda Somamıza yapılan hizmet ve yatırımlarla ilgili önemli kararlar aldık. Somamızın gelişmesi ve büyümesi için güzel işlere imza attık. İnşallah hep birlikte daha güzel işler yapacağız" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku