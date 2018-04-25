STK temsilcilerinden Turgutlu’daki çevreci tesis için teşekkür

MASKİ Genel Müdürlüğü’nün 46 milyon TL yatırım ile Turgutlu’ya kazandırdığı atıksu arıtma tesisini ilçedeki oda ve dernek başkanları ile üyeleri ziyaret etti. Özellikle tesisteki giriş ve çıkış suyunu gören sivil toplum kuruşlarının...

MASKİ Genel Müdürlüğü’nün 46 milyon TL yatırım ile Turgutlu’ya kazandırdığı atıksu arıtma tesisini ilçedeki oda ve dernek başkanları ile üyeleri ziyaret etti. Özellikle tesisteki giriş ve çıkış suyunu gören sivil toplum kuruşlarının temsilcileri çevreci yatırımın ilçeye kazandırılmasından dolayı için teşekkür etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Gediz Havzası’nın korunmasına yönelik inşa ettiği Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi takdir görmeye devam ediyor. 2017 yılının Mayıs ayında açılışı gerçekleştirilen tesisi, ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının yönetim kurulu başkanları ve üyeleri ziyaret etti. MASKİ Atıksu Arıtma Daire Başkanı Gökhan Çevik, ilçedeki oda ve dernek başkanları ile üyelerine ve Turgutlu Eski Belediye Başkanı Arif Pekdaş’a atıksuyun arıtılma süreçleri hakkında detaylı bilgi verdi. Daire Başkanı Çevik ayrıca, tesisin giriş suyunun çamur renginde olması ve belirli işlemlerden geçtikten sonra Gediz nehrine içme suyu kadar berrak suyun verildiğini belirtti. Atıksuyun tesise girişinden anaerobik havuz, havalandırma havuzu, solar çamur kurutma ünitesi, çökeltim havuzları, çıkış yapısı ve SCADA sistemini gezen heyet, ilçeye yapılan çevreci yatırımın Gediz nehrinin eski günlerine kavuşmasında ve Turgutlu’nun geleceğine hizmet etmesi kapsamında önemli bir yatırım olduğunu dile getirdi. MASKİ İlçe Şefi Melikşah Erzik de ziyaret esnasında hazır bulundu.

Turgutlu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Tarım Ürünleri Gıda Çarşısı Kooperatif Başkanı Serdar Arıcı, “160 bin nüfuslu Turgutlu ilçemize Manisa Büyükşehir Belediyemizin kazandırmış olduğu bu tesis için teşekkür ederiz. Gerçekten çok büyük bir yatırım. Olması gereken bir yatırımdı. Keşke daha önceki dönemlerde yapılsaydı. İlçemize kazandırdıkları için emeği geçenler sağ olsunlar” dedi.

Kızılay Derneği Turgutlu Şube Başkanı Mestan Avşar ise, “Tesisin açılışına da katılmıştım. Ama neler yapıldığını görmemiştik. Bugün tesisi gezdik. Giriş ve çıkış suyu hakkında bilgiler aldık. Turgutlulu olarak çok memnun oldum. İnşallah böyle önemli yatımlar devam edecektir. Burada çalışan arkadaşlardan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’den ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Allah yardımcıları olsun” ifadelerini kullandı.

Turgutlu Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ve Türkiye Ağaç İşleri Federasyon Başkan Vekili Ali Laleseven de şunları söyledi: “Bütünşehir olduktan sonra yapılan çalışmalar kapsamında bu tesis Turgutlumuzun olmazsa olmazlarından biriydi. Bizler de çevre dostu olduğumuz için bu konuya çok eğilmiştik. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve Turgutlu Belediye Başkanımız Turgay Şirin, bu atıksu arıtma tesisini ilçemize kazandırdılar. Bu tür çalışmaların Turgutlu ve Manisa bölgesi için devam etmesini istiyoruz. Gelecekte de aynı ekiple yeni projelerle yeni başarılara imza atacağız. Turgutlu halkı olarak buna hazırız.”