Su sorununa kalıcı çözümler

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa’nın dört bir yanındaki vatandaşlara yeterli ve kaliteli içme suyu temin etmek için yoğun mesaisini sürdürüyor.MASKİ tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Gölmarmara’nın...

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa’nın dört bir yanındaki vatandaşlara yeterli ve kaliteli içme suyu temin etmek için yoğun mesaisini sürdürüyor.

MASKİ tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Gölmarmara’nın Kayaaltı Mahallesi’nde eski hatlar nedeniyle su sıkıntısı çeken vatandaşın derdine, gerçekleştirdiği içme suyu hattı döşemesiyle çare olurken, Saruhanlı ilçesine bağlı Kemiklidere Mahallesi’nde de vatandaşların su ihtiyacını karşılamak için içme suyu şebeke hattı döşeme çalışması gerçekleştirdi.

Kayaaltı’na ek içme suyu hattı

MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından Gölmarmara ilçesine bağlı Kayaaltı Mahallesi’nde yeni içme suyu şebeke döşeme işi gerçekleştirildi. Eski ve yetersiz hatlar nedeniyle mahallenin bir kısmındaki hanelere su ulaşmaması üzerine harekete geçen ekipler sorunu kısa sürede ortadan kaldırdı. Yapılan hat döşeme çalışması sayesinde mahalleli yeterli suya kavuşarak, çektikleri sıkıntıdan kurtuldular.

Kayaaltı Mahalle Muhtarı Nevzat Başaran, “Mahallemizin bir kısmında bulunan eski su boruları birlik kangal boru dediğimiz eski sistemden olduğu için vatandaşlarımızın bazılarının evine su gitmiyordu. Durumu dilekçe ile MASKİ’ye ilettik. Allah razı olsun, sorunumuzla ilgilendiler. MASKİ’den memnunuz. Aradığımız zaman ulaşabiliyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun’a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Kemiklidere’ye yeni içme suyu hattı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Kemiklidere Mahallesi’nde vatandaşların su ihtiyacını karşılamak için içme suyu şebeke hattı döşeme çalışması gerçekleştirdi. MASKİ ekipleri tarafından yapılan çalışma sayesinde, vatandaşların olası su sıkıntısı yaşamasının önüne geçildi.

MASKİ’nin çalışmalarının oldukça hızlı ve çözüm odaklı olduğunu dile getiren Kemiklidere Mahalle Muhtarı Ercan Çetin, “ En küçük sorunumuzda dahi MASKİ’yi aradığımızda anında yetişiyorlar. MASKİ yetkilileri başladıkları işi ikinci gün demeden bitirip teslim ediyorlar. Mahallemize yetersiz gelen içme suyu şebeke hattımız için müracaat ettiğimizde yenileme çalışmalarını iki günde bitiren MASKİ’ye sonsuz teşekkür ederiz. MASKİ’nin hızına yetişilmez. Hizmetlerden ve çalışmalardan çok memnunuz. Mahallemiz daha kaliteli ve sağlıklı suya kavuştu. Yapılan bütün çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun’a teşekkür ediyorum" dedi.