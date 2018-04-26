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26 Nisan 2018 Perşembe 15:02

Temizlik işleri dört koldan çalışıyor

Alaşehir Belediyesi, sağlıklı ve daha temiz bir çevre sunabilmek için çalışmalarını 24 saat kesintisiz şekilde sürdürüyor.İlkbaharın kendini iyiden iyiye göstermesi ile birlikte vatandaşların en çok kullandığı sosyal alanlarda çevre...

Temizlik işleri dört koldan çalışıyor
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Alaşehir Belediyesi, sağlıklı ve daha temiz bir çevre sunabilmek için çalışmalarını 24 saat kesintisiz şekilde sürdürüyor.

İlkbaharın kendini iyiden iyiye göstermesi ile birlikte vatandaşların en çok kullandığı sosyal alanlarda çevre temizliğine önem veren Alaşehir Belediyesi Temizlik işleri görevlileri, ilçe halkına yaşanabilir temiz bir çevre sunmak için görevine gece gündüz devam ediyor. Alaşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı temizlik işleri ekipleri meydanlar, ana arterler, parklar, okul çevrelerinde, tüm mahallelerde evsel atıkların toplamasından, cadde ve sokakların temiz tutulmasına, çöp konteynerlerinin dezenfekte edilmesine kadar tüm çalışmalar herhangi bir aksaklığa yer verilmeden gerçekleştiriliyor. Ayrıca çöp taksi hizmeti ile yoğunluk yaşanan noktalardaki konteynerler sık sık boşaltılıyor. Meydanlar, parklar, pazaryerleri ve ana arterler düzenli olarak yıkanıyor.

Temizlik hizmetlerinin yerel yönetimlerin en önemli görevlerin birisi olduğunu kaydeden Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, "Temiz sağlıklı bir kent hedefiyle ekiplerimiz günün 24 saati çalışıyor. İlçemizin 87 mahallesinde en temel görevlerimizden olan temizlik hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde yerine getirilmesi için ekiplerimiz görevini sürdürüyor" dedi.
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