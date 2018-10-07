TFF 2. Lig Kırmızı Grup: Manisa BBSK: 1- Pendikspor: 0

Manisa Büyükşehir Belediyespor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. hafta müsabakasında kendi evinde karşılaştığı Pendikspor’u 1-0 yendi.
Stat: Manisa Mümin Özkasap Stadı
Hakemler: Oktay Taş xx, Suat Güz xx, Ramazan Ufuk Avdaş xx
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Yusuf xxx, Ufukhan xxx, Erman xxx, Mehmet Yılmaz xx, Erhan xx, Emir xx, Kürşat xx (Dk 71 Çağrı x), Onur Kolay xx, Artun xx (Dk 86 Fatih x), Zafer xx, Yaser xx (Dk 80 Tayyib x)
Pendikspor: Mehmet Cinpir xx, Hüseyin xx, Fatih xx, Ömer Can xx, Süheyl xx, Ahmet x (Dk 25 Berk xx), Tunay xx, Berkan x (Dk 56 Mehmet Aleddinoğlu xx), Ozan xx, Batuhan xx (Dk 81 Yıldıray x), Mehmet Zahit Çınar xx
Sarı kartlar: Mehmet Yılmaz, Erhan, Fatih (Manisa BBSK), Ömer, Berkan, Mehmet Zait, Yıldıray (Pendikspor)Gol: Dk 87 Ufukhan Bayraktar (Manisa BBSK)