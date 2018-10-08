Toplu ulaşıma sıkı denetim

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Akhisar’da toplu taşıma hizmeti veren ulaşım araçlarını denetledi. Trafik polisleri ile birlikte koordineli gerçekleştirilen denetimlerde, mevzuata uygun olmayan araçların şoförlerine cezai işlem uygulandı.

Vatandaşın memnuniyetini maksimum seviyelere taşımak amacıyla denetim çalışmalarına hızla devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Akhisar’da toplu taşıma hizmeti veren araçları kontrolden geçirdi. Trafik polisleri ile birlikte koordineli şekilde gerçekleştirilen denetimlerde mevzuata uygun olmayan 40 aracın şoförüne cezai işlem uygulandı. Yapılan denetimler hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Şube Müdürü Mustafa Çetin, "Vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu yolculuk yapabilmesi amacıyla il genelinde denetim çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Akhisar ilçemizde de okul ve personel taşımacılığından, ticari taksilere kadar tüm toplu ulaşım araçlarında denetim gerçekleştirdik. Bu denetimlerde yasal mevzuata uygun olmayan araçların şoförlerine cezai işlem uygulandı" dedi.

Toplu Taşıma Şube Müdürü Mustafa Çetin ve daire başkanlığına bağlı ekipler denetim çalışmamalarının ardından Büyükşehir Belediyesi Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Sezgin Gazi’yi ziyaret etti.