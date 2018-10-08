MANİSA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 15:40

Toplu ulaşıma sıkı denetim

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Akhisar’da toplu taşıma hizmeti veren ulaşım araçlarını denetledi. Trafik polisleri ile birlikte koordineli gerçekleştirilen denetimlerde, mevzuata uygun olmayan araçların şoförlerine...

Toplu ulaşıma sıkı denetim
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Akhisar’da toplu taşıma hizmeti veren ulaşım araçlarını denetledi. Trafik polisleri ile birlikte koordineli gerçekleştirilen denetimlerde, mevzuata uygun olmayan araçların şoförlerine cezai işlem uygulandı.

Vatandaşın memnuniyetini maksimum seviyelere taşımak amacıyla denetim çalışmalarına hızla devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Akhisar’da toplu taşıma hizmeti veren araçları kontrolden geçirdi. Trafik polisleri ile birlikte koordineli şekilde gerçekleştirilen denetimlerde mevzuata uygun olmayan 40 aracın şoförüne cezai işlem uygulandı. Yapılan denetimler hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Şube Müdürü Mustafa Çetin, "Vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu yolculuk yapabilmesi amacıyla il genelinde denetim çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Akhisar ilçemizde de okul ve personel taşımacılığından, ticari taksilere kadar tüm toplu ulaşım araçlarında denetim gerçekleştirdik. Bu denetimlerde yasal mevzuata uygun olmayan araçların şoförlerine cezai işlem uygulandı" dedi.

Toplu Taşıma Şube Müdürü Mustafa Çetin ve daire başkanlığına bağlı ekipler denetim çalışmamalarının ardından Büyükşehir Belediyesi Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Sezgin Gazi’yi ziyaret etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku