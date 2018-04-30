MANİSA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 10:20

Trap atışına ilgi yoğun oldu

Saruhanlı Belediyesi tarafından şehitler ve gaziler yararına düzenlenen Trap atışına vatandaşların ilgisi yoğun oldu.Saruhanlı Belediyesi tarafından Büyükbelen Mahallesi’nde düzenlenen Trap atışlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi....

Trap atışına ilgi yoğun oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Saruhanlı Belediyesi tarafından şehitler ve gaziler yararına düzenlenen Trap atışına vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Saruhanlı Belediyesi tarafından Büyükbelen Mahallesi’nde düzenlenen Trap atışlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yapılan yarışlar hakkında bilgi veren Büyükbelen Avcılar Kulübü Başkanı Ali Çelebi, "Bu yıl düzenlenen Trap Atışlarımız şehitler ve gaziler yararına yapılıyor. Düzenleyen ise Saruhanlı Belediyesi. Burada Trap atışları 1978 yılından bu yana yapılıyor. Poligonda bazı sıkıntılar vardı. 3 yıldır ara vermiştik. Fakat bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Atış poligonunda 6 kişi 6 seri olarak atış yapıyor. Atışlarımız sabah 08.30 civarında başlıyor akşam saat 20.00 civarında bitiyor. Atışların sonunda dereceye giren kişilere ödüllerimiz oluyor. Birinciye yarım altın ikinciye çeyrek altın, üçüncüye ise kupa veriyoruz. Yarışlarımız amatör, profesyonel ve süperler olmak üzere üç gruptan oluşuyor. Komut gelince otomatik olarak atılan plakaları sporcularımız vurmaya çalışıyor. Yarışın sonunda ise en fazla plaka vuran dereceye giriyor" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku