TURBEM Tiyatro Kursu yaz döneminde de devam ediyor

Turgutlu Belediyesi Eğitim ve Gençlik Merkezi’nde (TURBEM) yaz döneminde de tiyatro kursu kayıtları devam ediyor.TURBEM tiyatro kulübü okulların kapanmasının ardından yaz aylarında da kayıtlarına devam ediyor. Tiyatro kursuna kayıt yaptırmak...

Turgutlu Belediyesi Eğitim ve Gençlik Merkezi’nde (TURBEM) yaz döneminde de tiyatro kursu kayıtları devam ediyor.

TURBEM tiyatro kulübü okulların kapanmasının ardından yaz aylarında da kayıtlarına devam ediyor. Tiyatro kursuna kayıt yaptırmak isteyenlerin Belediye binası zemin katındaki kayıt masasına başvuru yapabileceklerini belirten Sosyal İşler Müdürü Metin Akgül, “Bilindiği üzere tiyatro kulübümüzdeki genç arkadaşlarımız son iki yılda sergiledikleri oyunlar ile büyük beğeni topladı. Bir çok oyunumuzda bir kitap bir bilet projesi ile bir çok okulumuza kütüphane kurduk. Engelli kardeşlerimizin yeni bir okul projesine destek olduk. Yaz dönemi kayıtlarımız başladı. İlçemizde bulunan genç arkadaşlarımızın tiyatroya ilgililerinin olduğunu gördük ve bu kursu yaz döneminde de ücretsiz olarak devam ettirmek istedik. Bizlere her zaman en başından bu yana desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Turgay Şirin’e teşekkür ediyoruz, tiyatro kursuna katılmak isteyen genç arkadaşlarımızı bekliyoruz” dedi.