MANİSA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:17

TURBEM Tiyatro Kursu yaz döneminde de devam ediyor

Turgutlu Belediyesi Eğitim ve Gençlik Merkezi’nde (TURBEM) yaz döneminde de tiyatro kursu kayıtları devam ediyor.TURBEM tiyatro kulübü okulların kapanmasının ardından yaz aylarında da kayıtlarına devam ediyor. Tiyatro kursuna kayıt yaptırmak...

TURBEM Tiyatro Kursu yaz döneminde de devam ediyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Turgutlu Belediyesi Eğitim ve Gençlik Merkezi’nde (TURBEM) yaz döneminde de tiyatro kursu kayıtları devam ediyor.

TURBEM tiyatro kulübü okulların kapanmasının ardından yaz aylarında da kayıtlarına devam ediyor. Tiyatro kursuna kayıt yaptırmak isteyenlerin Belediye binası zemin katındaki kayıt masasına başvuru yapabileceklerini belirten Sosyal İşler Müdürü Metin Akgül, “Bilindiği üzere tiyatro kulübümüzdeki genç arkadaşlarımız son iki yılda sergiledikleri oyunlar ile büyük beğeni topladı. Bir çok oyunumuzda bir kitap bir bilet projesi ile bir çok okulumuza kütüphane kurduk. Engelli kardeşlerimizin yeni bir okul projesine destek olduk. Yaz dönemi kayıtlarımız başladı. İlçemizde bulunan genç arkadaşlarımızın tiyatroya ilgililerinin olduğunu gördük ve bu kursu yaz döneminde de ücretsiz olarak devam ettirmek istedik. Bizlere her zaman en başından bu yana desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Turgay Şirin’e teşekkür ediyoruz, tiyatro kursuna katılmak isteyen genç arkadaşlarımızı bekliyoruz” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku