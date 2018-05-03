MANİSA:
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03 Mayıs 2018 Perşembe 14:45

Turgutlu caddelerine 2 milyonluk yatırım

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Turgutlu ilçe merkezindeki 9 caddeye toplamda 2 milyon 400 bin TL yatırım yapıldı.MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde yürüttüğü altyapı çalışmaları ile vatandaşlara...

Turgutlu caddelerine 2 milyonluk yatırım
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Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Turgutlu ilçe merkezindeki 9 caddeye toplamda 2 milyon 400 bin TL yatırım yapıldı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde yürüttüğü altyapı çalışmaları ile vatandaşlara daha sağlıklı içme suyu ulaştırıyor. Bu kapsamda, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde hayata geçirilen çalışmalarda Cumhuriyet ile Cevdet Öktem caddelerinde de içme suyu ana boru hattında yenileme çalışmaları noktalandı. Toplamda 9 caddeyi kapsayan çalışmalarda 11 kilometrelik içme suyu hattı yenilenirken 2 milyon 400 bin TL yatırıma imza atıldı. İlçede Alankuyu, Akçakmak, Piyaleoğlu, Yedi Eylül, Şehitler, Cumhuriyet, Şehit Oğuz Erbay caddeleri ile 2. Çam Sokak’ta tüm altyapı çalışmaları bitirilirken Cevdet Öktem Caddesi’nde abone bağlantılarına geçildi.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Manisa’nın en büyük ilçelerinden biri olan Turgutlu’da önemli altyapı çalışmaları yaptıklarını ifade ederek, “Turgutlu merkezdeki 7 caddede tüm altyapı çalışmalarımızı bitirirken 2 caddede de abone bağlantılarında sona yaklaştık. Altyapı çalışması yaptığımız bazı caddeler Manisa Büyükşehir Belediyemiz tarafından prestij caddesi olarak dizayn edildi. Diğer caddelerimizde de üstyapı ve peyzaj çalışmaları yapılıyor. Yıllar önce döşenmiş ve düzenlediğimiz sergilerde Manisalıların yakından tanık olduğu eski altyapılar tarih olmaya devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda ilçelerimize altyapı yatırımlarımız devam edecek” dedi.
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