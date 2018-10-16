Turgutlu’da 5 mahallenin sokakları da sil baştan yenilendi

Şehir içinde yol yenileme çalışmalarına devam eden Turgutlu Belediyesi, bu kapsamda 5 mahallede bulunan 10 sokağı sil baştan yenileyerek kullanıma açtı.

Hem şehir merkezinde hem de merkeze uzak kırsal mahallerde çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Turgutlu Belediyesi, çalışmalar kapsamında 5 mahallenin daha sokaklarını yeniledi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde Turan Mahallesi Okçular Sokak, Urganlı Mahallesi Candan Sokak ve Barın Sokak, Cumhuriyet Mahallesi Geyik Sokak ile Birlik Sokak, Yedieylül Mahallesi Kurultay Sokak, Spor Sokak, Arabacılar Sokak ve Albayrak Mahallesi Fidanlık Sokak ile Koyun Sokak üzerinde sil baştan kilit parke taşı döşemesi gerçekleştirdi. 5 Mahallede bulunan 10 sokak üzerinde yaklaşık 15 bin metrekare parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirdikleri belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin “İlçemiz genelinde kullanıma elverişsiz, alt yapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda değişim ve yenileme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar neticesinde Turan Mahallesi Okçular Sokak, Urganlı Mahallesi Candan Sokak ve Barın Sokak, Cumhuriyet Mahallesi Geyik Sokak ile Birlik Sokak, Yedieylül Mahallesi Kurultay Sokak, Spor Sokak, Arabacılar Sokak ve Albayrak Mahallesi Fidanlık Sokak ile Koyun Sokak üzerinde yaklaşık 15 bin metrekare kilit parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirdik. Sil baştan yenilediğimiz sokaklar kullanıma açıldı. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek, vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.