MANİSA:
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05 Temmuz 2018 Perşembe 16:39

Turgutlu’da sıfır işgaliyeye vatandaştan tam not

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir merkezinde başlatılan kaldırımlarda sıfır işgaliye dönemi, 3 Temmuz itibariyle Turgutlu’da da hayata geçti. Yayıntı ve kötü görüntünün ortadan kalktığı kaldırımlarda rahatlıkla hareket...

Turgutlu'da sıfır işgaliyeye vatandaştan tam not
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Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir merkezinde başlatılan kaldırımlarda sıfır işgaliye dönemi, 3 Temmuz itibariyle Turgutlu’da da hayata geçti. Yayıntı ve kötü görüntünün ortadan kalktığı kaldırımlarda rahatlıkla hareket edebilen yayalar, uygulama nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Turgutlu, kaldırımlarda sıfır işgaliye dönemine geçti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle Manisa merkezinde başlatılan uygulama, 3 Temmuz tarihi itibariyle Turgutlu ilçesinin ana arterlerinde de yürürlüğe geçti. Başlatılan uygulamayla birlikte kaldırımlardaki yayıntı ve kötü görüntü ortadan kalktı. Vatandaşlar, uygulamadan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla şehir merkezinde başlatılan sıfır işgaliye uygulamasının Turgutlu ilçesinde de hayata geçtiğini belirten Zabıta Dairesi Başkanı Aydoğan İra, “Turgutlumuzun ana arterlerinde artık sıfır işgaliye uygulaması fiilen başladı. Bu uygulamayı hem esnafımızın hem de vatandaşımızın oluruyla aldık. Aldığımız olumlu tepkiler, uygulamamızın doğruluğunu ispatlar nitelikte. Yakın zamanda diğer ilçelerimizde de bu uygulamayı hayata geçireceğiz. Bizler Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde vatandaşlarımızın mutluluğu ve huzuru için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
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