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26 Nisan 2018 Perşembe 16:24

Turgutlu’da sokak çalışmaları sürüyor

Turgutlu Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Yedieylül Mahallesinin 14 sokağı sil baştan yenilenerek kullanıma açıldı.Alt yapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda yenileme çalışmalarını sürdüren Turgutlu Belediyesi...

Turgutlu'da sokak çalışmaları sürüyor
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Turgutlu Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Yedieylül Mahallesinin 14 sokağı sil baştan yenilenerek kullanıma açıldı.

Alt yapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda yenileme çalışmalarını sürdüren Turgutlu Belediyesi bu kapsamında Yedieylül Mahallesi’nde 14 sokağı yeniledi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda Oğuz Sokak, Kurultay Sokak, Gizem Sokak, Sanatçılar Sokak, Sanat Sokak, Efe Sokak, Park Sokak, Aygün Sokak, Burcu Sokak, Gonca Sokak, Ural Sokak, Burç Sokak, Ayyıldız Sokak ve Emel Sokak yaklaşık 20 bin metrekare parke taşıyla yenilenerek kullanıma açıldı. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Bilindiği üzere ilçe genelinde 110 sokağımızı yenileme projesi başlatmıştık. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Yedieylül Mahallesi’nde 14 sokağımızı sil baştan yeniledik ve kullanıma açtık. Bu sokaklar üzerinde yaklaşık 20 bin metrekare parke taşı kullanıldı. Ekiplerimiz halen daha çalışmalarını sürdürüyor. Yenilenen sokaklarımız vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.
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