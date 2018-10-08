Turgutlu’da Yörük şenliği

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu Belediyesi’nin destekleriyle Turgutlu Yörük Türkmen Dayanışma Derneği tarafından Yörük Şenliği düzenlendi.

Turgutlu Belediyesi’nin desteğiyle Turgutlu Yörük Türkmen Dayanışma Derneği tarafından Yörük Şenliği düzenlendi. Dağ Yeniköy Mahallesi’nde gerçekleşen ve yoğun katılımın olduğu şenliğin açılış konuşmasını yapan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Her Türk boyu gibi vatan savunmasında gözünü kırpmadan cepheden cepheye koşan Yörüklerden, ilk darbeyi vurarak Aydın’da düşman kuvvetlerinin ilerlemesini durdurmuş Yörük Ali Efe’yi, canını malını ortaya koyarak mücadele etmiş tüm Yörükleri rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum. Allah onlardan razı olsun. Turgutlu Belediyesi olarak göreve geldiğimiz 2014 yılından bu yana, 4 buçuk yıldır hemşeri derneklerimizle her zaman el ele gönül gönüle olduğumuzu, olmaya da devam ettiğimizi hatırlatmak istiyorum. O açıdan geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da inşallah Atalarımızın binlerce yıllık yaşam kültürüyle oluşturduğu zengin Yörük mirasını gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Şirin, kendi elleriyle vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Halk ozanları tarafından türkülerin söylendiği zeybeklerin oynadığı şenlik vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Şenliğe Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Belediye Başkan Yardımcısı İskender Tunç, Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun, Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı Ünal Kağba, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum örgüt temsilcileri ve mahalle muhtarları da katıldı.