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03 Temmuz 2018 Salı 11:17

Turgutlulu minikler Türkiye 2.’si oldu

Turgutlu Belediyesi Minik Kızlar Hentbol Takımı, Alanya’da düzenlenen ve 18 takımın katıldığı Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye 2.’si olma başarısı gösterdi.Turgutlu Belediyesi Spor Akademisinde faaliyetlerini sürdüren Minik Kızlar...

Turgutlulu minikler Türkiye 2.'si oldu
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Turgutlu Belediyesi Minik Kızlar Hentbol Takımı, Alanya’da düzenlenen ve 18 takımın katıldığı Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye 2.’si olma başarısı gösterdi.

Turgutlu Belediyesi Spor Akademisinde faaliyetlerini sürdüren Minik Kızlar Hentbol Takımı elde ettiği başarı ile Turgutlu’nun gurur kaynağı oldu. Turgutlu Belediyesi Minik Kızlar Hentbol Takımı, Alanya’da düzenlenen ve 18 takımın katıldığı Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye 2.’si olma başarısı gösterdi. Türkiye 2.si olan minik kızların bu başarısı Turgutlu’ya gurur yaşatırken, kızların elde ettiği başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin “Kızlarımız üstün bir performans göstererek 18 takımın katıldığı Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye 2.’si olarak bizleri gururlandırdılar. Başta antrenörümüz Ergun Erbay olmak üzere takımımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.
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