MANİSA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 16:31

Turgutlu’nun Cumhuriyet Caddesinde çalışmalar hız kesmiyor

Turgutlu Belediyesi tarafından yenileme çalışmaları kapsamında çalışmalarına başlanılan Cumhuriyet Caddesi’ndeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.Turgutlu’da şehrin en işlek ve en gözde caddelerinde biri olan Cumhuriyet Caddesi’nde...

Turgutlu'nun Cumhuriyet Caddesinde çalışmalar hız kesmiyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Turgutlu Belediyesi tarafından yenileme çalışmaları kapsamında çalışmalarına başlanılan Cumhuriyet Caddesi’ndeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Turgutlu’da şehrin en işlek ve en gözde caddelerinde biri olan Cumhuriyet Caddesi’nde yol yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda sorunsuz bir şekilde devam ederken, birinci etabın bordür çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta içerisinde Cumhuriyet Caddesi üzerine yenileme çalışmalarına başladık. Ekiplerimiz kısa süre içerisinde hem birinci kısımda hem de ikinci kısımda yol kaldırma çalışmalarını tamamladı. Akabinde birinci kısmın bordür çalışmalarına hızlı bir şekilde giriş yaparak tamamladık. Şimdi de ikinci kısımda bordür çalışmaları başladı. Ayrıca yine ekiplerimize ışıklandırma direkleri içinde ankraj çalışmalarına başladı. Daha önce de belirttiğimiz gibi gerek parke taşları, gerekse ışıklandırma çalışmaları ve peyzajı ile Cumhuriyet Caddesi kısa bir süre içerisinde yeni bir görünüme kavuşacak. Esnafımızın yoğun bir çalışma bölgesi olan alanda vatandaşlarımız rahat bir şekilde hareket edeceklerdir” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku