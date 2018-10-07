MANİSA:
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07 Ekim 2018 Pazar 12:13

Turgutlu’nun içme suyu kapasitesi artırılıyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçe merkezinin içme suyu kapasitesini arttırmak için başlattığı yeni sondaj kuyusundan numune alımını gerçekleştirdi.Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların...

Turgutlu'nun içme suyu kapasitesi artırılıyor
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MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçe merkezinin içme suyu kapasitesini arttırmak için başlattığı yeni sondaj kuyusundan numune alımını gerçekleştirdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların daha sağlıklı ve yeterli içme suyu tüketmelerini sağlamak adına çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Turgutlu ilçe merkezinin içme suyu kapasitesini arttırmak ve vatandaşlara daha kesintisiz içme suyu sağlamak adına ilçe merkezinde başlattığı yeni sondaj kuyusundan numune alım işlemi gerçekleştirdi. 200 metre derinliğe sahip içme suyu sondajından saniyede 20 litre verim elde edildi.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, hızla artan nüfus yoğunluğu nedeniyle içme suyu ihtiyacını karşılamak için ilçe merkezlerindeki su rezervlerini arttırdıklarını belirtti. Aslay, “Büyüyen ve gelişen Manisamızın 17 ilçesinde vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu tüketmelerini sağlamak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Turgutlu ilçe merkezimizin su kapasitesi arttırmak için başlattığımız içme suyu sondaj çalışmamızın delgi işlemlerini tamamladık. Sondajdan elde edilen sudan teknik personelimiz numune alım işlemi gerçekleştirdi. Numune sonuçlarının olumlu sonuçlanması durumunda en kısa sürede içme suyunun bağlantılarını yaparak vatandaşlarımıza ulaştıracağız” dedi.
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