MANİSA:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:50

Türkiye’de ilk defa sandık seçmenin ayağına gidecek

24 Haziran’da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için seçmen listeleri askıya çıktı. Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Peker Mahalle Muhtarı Saffet Taşkıncan, Türkiye’de ilk defa 24 Haziran’da yapılacak...

Türkiye'de ilk defa sandık seçmenin ayağına gidecek
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24 Haziran’da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için seçmen listeleri askıya çıktı. Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Peker Mahalle Muhtarı Saffet Taşkıncan, Türkiye’de ilk defa 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde, sandığa gidemeyecek durumda olan vatandaşlar için seyyar sandık uygulamasının devreye gireceğini söyledi.

24 Haziran’da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için seçmen listeleri askıya çıktı. Mahalle muhtarlıklarında bulunan listeler, 12 Mayıs’ta saat 17.00’de askıdan indirilecek. Peker Mahallesi’nde 6 bin seçmen olduğunu belirten Peker Mahallesi Muhtarı Saffet Taşkıncan, “Seçmen listelerini 1 Mayıs itibari ile teslim aldık. Bugün sabah saat 08.00’den itibaren 12 Mayıs saat 17.00’a kadar askıda kalacaklar. Bütün vatandaşlarımıza buradan duyuralım: Gelsinler, isimlerini kontrol etsinler. İleride seçime katılmak için bir sıkıntı yaşamasınlar. Biz 8.00’den 19.00’a kadar sürekli açığız. Bu zaman zarfında gelip burada kontrol edebilirler” ifadelerini kullandı.

Askıdaki seçmen listelerinin olası hataların düzeltilmesi için bir fırsat olduğunu belirten Taşkıncan, “Gelip kontrol etsinler çünkü daha sonra seçmen kağıdı çıktıktan sonra hatalar düzeltilemiyor. Hata buradayken düzeltiliyor. Daha sonra sıkıntı yaşamasın kimse” şeklinde konuştu.

Türkiye’de ilk defa 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde seyyar sandık uygulamasının yapılacağına dikkat çeken Taşkıncan, "Bu uygulama ile seçim sandıkları oy kullanmaya gelemeyecek durumda olan vatandaşların ayağına gidecek" dedi.
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