MANİSA:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 15:47

Üniversiteli öğrencilerden teröre lanet

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sarıgöl Meslek Yüksek Okulu öğrencileri düzenledikleri basın açıklamasıyla teröre lanet etti. Öğrenciler ellerinde tarihteki 16 Türk devletinin bayrağı ile saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.Sarıgöl...

Üniversiteli öğrencilerden teröre lanet
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sarıgöl Meslek Yüksek Okulu öğrencileri düzenledikleri basın açıklamasıyla teröre lanet etti. Öğrenciler ellerinde tarihteki 16 Türk devletinin bayrağı ile saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

Sarıgöl Meslek Yüksek Okulu (MYO) okulu önünde yapılan basın açıklamasında öğrenciler tarihte kurulan 16 Türk Devletini bayrağı ve dev Türk bayrağı açtı. Öğrenciler tüm şehitler anısına saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyarak teröre lanet yağdırdı.

Sarıgöl MYO bahçesinde gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Tapu ve Kadastro Bölümü 2. sınıf öğrencisi Yusuf Bağrıyanık, "Son zamanda Batman’da ve Hakkari’de şehitlerimizi toprağa verdik. Allah ruhlarını şad, mekanlarını cennet etsin. İnsanların yuvası fert olarak ev, millet olarak da vatanıdır. Huzur ve emniyet bakımından evsiz yaşamak mümkün olmadığı gibi vatansız yaşamakta mümkün değildir. Bir milletin var olması ve hayatını devam ettirebilmesi ancak vatanına sahip çıkmakla mümkündür. Bizlere düşen görev topraklarımızı yabancılara çiğnetmemek, ay-yıldızlı bayrağımızı ebediyen göklerde dalgalandırmak, semaları çınlatan ezanları, gönüllerimizi Kur’an-ı Kerim seslerini susturmamak, toprağın altındakileri rahatsız etmemek, üstündekileri de zillete ve esarete düşürmemek için canla başla çalışmaktır. Bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Bu konuda kan döken gazilerimize Allah uzun ömür versin" dedi.

Öğrenciler, açıklama sırasında ’Şehitler ölmez, vatan bölünmez’, ’Vatan sana canım feda’ sloganları atarken basın açıklamasına Sarıgöl MYO Müdürü Dr. Hasan Köse ve diğer öğretim görevlileri de destek verdi.

Sarıgöl Meslek Yüksek Okulu Müdürü Hasan Köse, "Okul öğrencilerimiz tarafından gerçekleştirilen ’Şehitlerimize saygı ve teröre lanet’ basın açıklaması gençlerimizin vatanımıza sahip çıkmalarının bir göstergesidir. Takdir ettim, gurur duydum" dedi.
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