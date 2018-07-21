Üzümde rekolte tahmin çalışmaları başladı

Manisa’nın Salihli ilçesinde bölgenin en önemli ihracat ürünlerinden olan çekirdeksiz kuru üzümde rekolte tahmin çalışmalarına başlandı.Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, 2018 yılı üzümde rekolte tahmin çalışmalarına...

Manisa’nın Salihli ilçesinde bölgenin en önemli ihracat ürünlerinden olan çekirdeksiz kuru üzümde rekolte tahmin çalışmalarına başlandı.

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, 2018 yılı üzümde rekolte tahmin çalışmalarına başlanıldığı bildirildi. Demir “Kuru üzümde rekolte tahmin çalışmaları 2017 yılından itibaren Bakanlığımız İl ve İlçe Müdürlüklerince oluşturulan Üzümde Rekolte Tahmin Komisyonları tarafından yapılmaktadır. Bu sene de İlçe Müdürlüğümüz, Salihli Ticaret Borsası, Salihli Ziraat Odası, Tariş ve Tarım Kredi Kooperatifi temsilcileri ile “Salihli İlçesi 2018 Yılı Üzümde Rekolte Tahmin Komisyonu” oluşturulmuştur. İlçe Müdürlüğümüz, Salihli Ziraat Odası ve Tariş’in bünyesindeki teknik elemanlarca Salihli ilçesinde rekolte tahmin saha çalışmalarına başlanılmıştır” dedi.