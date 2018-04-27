MANİSA:
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27 Nisan 2018 Cuma 18:40

Vali Güvençer Kırkağaç’ta temaslarda bulundu

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer bir dizi etkinlikte bulunmak üzere Kırkağaç ilçesine geldi.Vali Güvençer’e ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can da eşlik etti. Vali Güvençer’i Kırkağaç’ta Kaymakam Murat Büyükköse,...

Vali Güvençer Kırkağaç'ta temaslarda bulundu
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Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer bir dizi etkinlikte bulunmak üzere Kırkağaç ilçesine geldi.

Vali Güvençer’e ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can da eşlik etti. Vali Güvençer’i Kırkağaç’ta Kaymakam Murat Büyükköse, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz ve Kırkağaç protokol üyeleri karşıladı. İlk olarak Kırkağaç Kaymakamlığına giderek geçtiğimiz Mart ayında göreve başlayan Kaymakam Murat Büyükköse’ye görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Güvençer, kaymakamlık personelini de ziyaret ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Daha sonra Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz’ü ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Güvençer ve beraberindekiler, ardından Hıdır Ağa Mahalle kahvesinde çay içerek kahvehanede bulunan Kırkağaçlı vatandaşlarla bir süre sohbet edip istek, öneri ve şikayetlerini dinledi.

Vali Güvençer, 6.Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı Kırkağaç Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar Kışlasını ziyaret ederek, 25. dönem jandarma uzman erbaşların eğitimlerinin bitmesi nedeniyle düzenlenen kapanış törenine katıldı. Kursu başarıyla bitiren askerleri tebrik eden Vali Güvençer, belgelerini takdim etti.

Vali Güvençer, yerinin değişmesi gündemde olan galericiler sitesinin yeni arsasında da incelemelerde bulunarak, Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz’den arsa hakkında bilgiler aldı.
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