Vali Güvençer Kula’da muhtarlar ile bir araya geldi

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Kulalı muhtarlarla bir araya gelerek istek, öneri ve şikayetlerini dinledi.

Kula Yunus Emre Kent Meydanı Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’in yanı sıra Kula Kaymakamı Kemal Duru, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Kula Belediye Başkan vekili İlyas Macun, İl Mahalli İdareler Müdürü Polat Yılmaz, İl ve İlçe daire müdürleri ile Kulalı muhtarlar katıldı.

Vali Güvençer, katılımcıları selamlayarak başladığı açılış konuşmasında geçen yıl bir araya geldiklerini belirterek geçen yıl yapılan toplantının sonuçlarını değerlendireceklerini söyledi. Vali Güvençer, "Geçirdiğimiz bir yıl içerisinde hem Manisa’dan, merkezden bulunduğum makamdan baktığımda, hem değerli çalışma arkadaşlarımın bana ilettikleri, raporladıkları müstakil meselelerde ülke bütünü ve Manisa bütünüyle beraber Kula’da da iyi mesafeler aldığımızı, bazı meselelerin çözüldüğünü, bazılarının çözüm yoluna girdiğini görüyorum, bunu da mutlulukla ifade etmek istiyorum. Bir önceki toplantıda da ifade etmiştim, ortada verimli olmak, sorun çözmek, daha iyi bir gelecek için adımlar söz konusu olduğunda başarı ortak. Birinci derecede gözükmese bile vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz bu başarıda birinci pay sahibi. Sonrasında elbette yöneticiler, kamu hizmetkarları, yerel otoriteler vesaire. Zor ama gıpta edilecek bir konumdasınız. Bir taraftan bu başarıda temel, asli fonksiyon sahibi, hemşehrilerimizin vatandaşlarımızın temsilcisi sıfatıyla pay sahibisiniz, öte yandan birer kamu görevlisi, birer kamu hizmetkarı olarak hem merkezin bulunduğunuz mahallede temsilcisi, kamu otoritesi, kullanıcısı, aynı zamanda da mahallelerinizin, yerelin seçilmiş yöneticileri olarak bu başarıda sizlerin payı çok yüksek. Ellerinize ve emeklerinize sağlık. Kalan, biriken, yeni oluşan, çözüm bekleyen, geçen sene dile getirildiği halde bu sene bir kez daha dile getirilme ihtiyacı olan konular olduğunu elbette biliyorum. Bu toplantılar sayesinde hep birlikte sorunları gidermeye ve istek ve arzularınızı dinlemeye devam edeceğiz.” dedi.

Vali Güvençer’in konuşmasının ardından Kulalı muhtarlar geçtiğimiz yıl yapılan toplantıda dile getirilen sorunlarının çözümü nedeniyle teşekkür ederken, yeni istek, talep ve önerilerini iletti. Vali Güvençer toplantı sonrası ilçeden ayrıldı.