Vali Güvençer Salihli’de muhtarlarla buluştu

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Sardes Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda 102 mahalle muhtarı ile buluştu. Vali Güvençer, toplantıda muhtarların dilek ve şikayetlerini dinledi.Manisa Valisi Mustafa...

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Sardes Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda 102 mahalle muhtarı ile buluştu. Vali Güvençer, toplantıda muhtarların dilek ve şikayetlerini dinledi.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, muhtarların sorun ve önerilerini dinlemek amacıyla her ilçede gerçekleştirdiği muhtarlar toplantısını, bu kez Salihli’de gerçekleştirdi. Salihli Kaymakamlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ve Vali Yardımcısı Abdullah Etil’in yanı sıra Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Muhammed Sevinç, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Türkiye Muhtarlar Derneği Salihli Başkanı Mehmet Güler ile Salihli’de görev yapan 102 mahalle muhtarı katıldı.

Her ilçede muhtarlarla bir araya gelip, muhtarların talep ve sorunlarını dinlediklerini ifade eden Vali Güvençer, “Bu ayda muhtarlar toplantımızı Salihli ilçemizde gerçekleştirdik. Muhtarlarımız, bize talep ve isteklerini iletti. Bizde bu konuların çözümü konusunda, çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Toplantı daha sonra basına kapalı gerçekleştirildi.