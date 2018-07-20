MANİSA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2018 Cuma 14:37

Vali Güvençer’den geçici konaklama tesisine inceleme

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer Akhisar ilçesi Beyoba Mahallesinde Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından mevsimlik tarım işçileri için yapılan geçici konaklama tesisinde incelemelerde bulundu.Manisa’nın...

Vali Güvençer'den geçici konaklama tesisine inceleme
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer Akhisar ilçesi Beyoba Mahallesinde Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından mevsimlik tarım işçileri için yapılan geçici konaklama tesisinde incelemelerde bulundu.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından mevsimlik tarım işçileri için yapılan geçici konaklama tesisini ziyaret eden Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, tesislerde incelemelerde bulundu. Türkiye genelinde pilot 10 ilde uygulanmaya başlanan mevsimlik tarım işçileri için konaklama tesisi yapım projesi içerisinde yer alan Manisa’da YİKOB tarafından Akhisar Beyoba Mahallesinde 779 bin 696 TL bedelli 200 kişi kapasiteli Mevsimlik Tarım İşçileri Geçici Konaklama Tesisi inşa edildi. 7 bin 611 metrekare alan içerisinde kurulan geçici konaklama tesisinde toplam 18 aile kalabilecek.

Tesislerde bayan ve erkekler için düzenlenecek aktiviteler için brüt 295 metrekareden oluşan 2 adet salon, yine bayan ve erkekler için 2 adet mescit, dinlenme odası, işçilerin muayene edilmesi amacıyla 1 adet revir ve görevli personelin kalacağı idari bina ile lavabo, depo, mutfaktan oluşan ortak yaşam alanı bulunuyor. Ayrıca, çalışmaya gelen her aile için 1 mutfak, 1 banyo ve tuvaletten oluşan brüt 17 metrekare hane yaşam alanı yer alıyor.

Manisa Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Metin Öztürk, 2017/6 Sayılı Başbakanlık genelgesi ile, mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak amacıyla, bulundukları illerden başka illere giden vatandaşların ve ailelerin bu süreçte yaşadıkları sorunların giderilmesi amacıyla çalışma yürütüldüğünü söyledi. Öztürk, “Genelge kapsamında 10 tane pilot ilde uygulan bir pilot çalışma. Mevsimlik tarım işçileri kapsamında ilimize gelen işçilere Akhisar İlçemizin Beyoba Mahallesinde 200 kişi kapasiteli bir mevsimlik tarım işçileri, Beyoba kampüsü diye adlandırabileceğimiz bir yerleşim yeri yaptık. Burada ortak kullanım alanlarımız var. Her bir hane için planlanmış 18 tuvalet, banyo ve mutfaktan oluşan bağımsız modüller. Bununla beraber sosyal alan olarak kullanılan binada hem erkekler hem de bayanlar için ayrı ayrı olmak üzere sosyal kullanım alanı olarak mescit, çocuklar için çocuk bakım alanı, idari binada değişik kurumların hizmet vermesini sağlayacak odalar, ayrıca doktor ve sağlık hizmeti için yer mevcut Tüm bunlar geçici yerleşim alanı diye ifade ettiğimiz tesisin içerisinde yer almaktadır” dedi.

Mevsimlik tarım işçileri için yapılan geçici konaklama tesisindeki incelemeye Vali Güvençer’in yanı sıra Vali Yardımcıları Ünal Çakıcı, Abdullah Etil, Akhisar Kaymakamı Kaan Peker, Manisa Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Metin Öztürk, YİKOB İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Hilmi Polat ve diğer ilgililer katıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku