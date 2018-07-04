MANİSA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 17:19

Vali Güvençer’den yeni kaymakamlara tavsiye:

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer atamaları yeni yapılan ve pazartesi günü görevlerine başlayan Gördes, Selendi ve Köprübaşı ilçe kaymakam vekillerine ihtiyaç duydukları her konuda destek olmaya hazır olduklarını belirterek, hizmetlerinde...

Vali Güvençer'den yeni kaymakamlara tavsiye:
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer atamaları yeni yapılan ve pazartesi günü görevlerine başlayan Gördes, Selendi ve Köprübaşı ilçe kaymakam vekillerine ihtiyaç duydukları her konuda destek olmaya hazır olduklarını belirterek, hizmetlerinde mutlaka vatandaş memnuniyetini ön planda tutmalarını istedi.

Geçtiğimiz pazartesi günü göreve başlayan Gördes Kaymakam Vekili Büşra Uçar, Köprübaşı Kaymakam Vekili Mehmet Sert ve Selendi Kaymakam Vekili Mehmet Can İrdelp Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’i makamında ziyaret etti.

Kaymakamlar, Vali Güvençer’in kendilerini kabulü nedeniyle teşekkür ederek Manisa’da göreve başlamaktan duydukları memnuniyeti belirtti.

Vali Güvençer de genç kaymakamların mesleklerinin ilk yıllarında tarım, sanayi ve enerji bakımından önemli bir İl olan Manisa’nın en güzel ilçelerinde görev yapmalarının kendilerine çok şey katacağını belirtti. Görev süreleri boyunca vatandaş memnuniyetini göz önünde bulundurarak hizmet etmelerini isteyen Vali Güvençer, ihtiyaç duydukları her zaman kendilerine destek vereceğini söyledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku