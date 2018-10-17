MANİSA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 16:01

Yabancı öğrenciler Manisa’da ülkelerini tanıtacak

Manisa’da 4. Uluslararası Yunus Emre Günleri kapsamında Uluslararası Misafir Öğrenciler Ülke Tanıtım Stantları açılışı yapıldı.Bu yıl 4.sü düzenlenen Uluslararası Yunus Emre Günleri etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda...

Yabancı öğrenciler Manisa'da ülkelerini tanıtacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Manisa’da 4. Uluslararası Yunus Emre Günleri kapsamında Uluslararası Misafir Öğrenciler Ülke Tanıtım Stantları açılışı yapıldı.

Bu yıl 4.sü düzenlenen Uluslararası Yunus Emre Günleri etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda Uluslararası Misafir Öğrenciler Ülke Tanıtım Stantları açıldı. Festival kapsamında Celal Bayar Üniversitesi’nde eğitim gören 12 ülkeden yaklaşık 50 misafir öğrenci ülkelerini tanıtacak Somali, Mısır, Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Ahıska, Çad, Bangladeş, Afganistan, Arnavutluk, Makedonya ve Rusya stantlarının yer aldığı meydanı gezen Başkan Çerçi ve davetliler, ülkelerin müziklerini dinledi. Öğrenciler ile sohbet eden Başkan Çerçi, stantları gezdi. Etkinlikte, yabancı öğrenciler Yunus Emre’nin şiirlerini okudu. Açılışta Yunusemre Belediyesi Mehmet Suphi Egemen İlkokulu Mehter Takımı konser verirken; Sancaklı Efeler Halk Oyunu ekibi de sahne aldı.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, gönül coğrafyalarından farklı öğrenciler ile beraber olduklarını belirterek, “12 farklı kardeş coğrafyadan 50 kadar yabancı öğrencimiz ile bu stantları açtık. Manisa Uluslararası Öğrenci Derneği (MUDER) ile düzenlediğimiz ortak bir etkinlik. Öğrencilerimiz, burada kendi ülkelerini tanıtacak, Yunus Emre ile ilgili farklı etkinlikler yapacak. Bu ülkeler bizim gönül coğrafyamızın ülkeleri, onlara elimizden geldiği ölçüde sahip çıkacağız” dedi. Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu da bu tür etkinliklerin Yunus Emre’nin sevgisinin ve Allah aşkının dünyaya anlatılmasına katkıda bulunduğunu kaydetti. Başkan Çerçi ve beraberindekiler vatandaşlara aşure ikram etti.

Standın açılışına Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Eşi Dr. Melek Çerçi, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Halil Arslan, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Daire Müdürleri ve 12 farklı ülkeden yaklaşık 50 öğrenci katıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499


Haberi Oku