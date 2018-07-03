Yaşlı ve engelli çiftin evlerinde hizmet

Sarıgöl Nüfus ve Vatandaşlık İlçe Müdürü İlvan Kırdağ, Sığırtmaçlı Mahallesinde yaşayan yaşlı ve engelli Fatma (82)-Özcan Karataş (82) çiftinin nüfusla ilgili işlemleri için evlerine giderek işlemlerini tamamladı.Evde oğlu tarafından...

Sarıgöl Nüfus ve Vatandaşlık İlçe Müdürü İlvan Kırdağ, Sığırtmaçlı Mahallesinde yaşayan yaşlı ve engelli Fatma (82)-Özcan Karataş (82) çiftinin nüfusla ilgili işlemleri için evlerine giderek işlemlerini tamamladı.

Evde oğlu tarafından bakımı yapılacak olan engelli ve yaşlı Fatma ve Özcan Karataş adlı yaşlı çiftler için gerekli evrakları yaşlı çiftin evinde imzalatan Sarıgöl Nüfus ve Vatandaşlık İlçe Müdürü İlvan Kırdağ, "Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı hükümet konağına çıkarmak ilçeye getirmek kadar zor bir iş yok. Bu nedenle kendi özel aracımla vatandaşlarımızın evlerine giderek gerekli evrakları imzalattım. Yaşlı teyze ve amca memnun oldular. Halka hizmet hakka hizmettir" dedi.

Fatma ve Özcan Karataş çifti ise Nüfus Müdürü Kırdağ’a ve Belediye Meclis Üyesi Güngör Şahin’e dua ederek kendi imkanlarıyla işlemlerini yaptırmalarının mümkün olmadığını belirterek verilen hizmetten dolayı teşekkür etti.