MANİSA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 14:48

Yaşlı ve engelli çiftin evlerinde hizmet

Sarıgöl Nüfus ve Vatandaşlık İlçe Müdürü İlvan Kırdağ, Sığırtmaçlı Mahallesinde yaşayan yaşlı ve engelli Fatma (82)-Özcan Karataş (82) çiftinin nüfusla ilgili işlemleri için evlerine giderek işlemlerini tamamladı.Evde oğlu tarafından...

Yaşlı ve engelli çiftin evlerinde hizmet
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Sarıgöl Nüfus ve Vatandaşlık İlçe Müdürü İlvan Kırdağ, Sığırtmaçlı Mahallesinde yaşayan yaşlı ve engelli Fatma (82)-Özcan Karataş (82) çiftinin nüfusla ilgili işlemleri için evlerine giderek işlemlerini tamamladı.

Evde oğlu tarafından bakımı yapılacak olan engelli ve yaşlı Fatma ve Özcan Karataş adlı yaşlı çiftler için gerekli evrakları yaşlı çiftin evinde imzalatan Sarıgöl Nüfus ve Vatandaşlık İlçe Müdürü İlvan Kırdağ, "Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı hükümet konağına çıkarmak ilçeye getirmek kadar zor bir iş yok. Bu nedenle kendi özel aracımla vatandaşlarımızın evlerine giderek gerekli evrakları imzalattım. Yaşlı teyze ve amca memnun oldular. Halka hizmet hakka hizmettir" dedi.

Fatma ve Özcan Karataş çifti ise Nüfus Müdürü Kırdağ’a ve Belediye Meclis Üyesi Güngör Şahin’e dua ederek kendi imkanlarıyla işlemlerini yaptırmalarının mümkün olmadığını belirterek verilen hizmetten dolayı teşekkür etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku