MANİSA:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 12:09

Yörükler, Salihli’deki Osmanlı Hıdırellez Şenliği’nde buluştu

Manisa’nın Salihli ilçesi Oraklar Mahallesinde bu yıl ilk defa düzenlenen Osmanlı Hıdırellez Şenliği’nde Yörükler bir araya gelip, bahar coşkusuna ortak oldu. Şenliğe katılan Salihli Belediye Başkan Zeki Kayda, Yörüklerle birlikte karşılıklı...

Yörükler, Salihli'deki Osmanlı Hıdırellez Şenliği'nde buluştu
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Manisa’nın Salihli ilçesi Oraklar Mahallesinde bu yıl ilk defa düzenlenen Osmanlı Hıdırellez Şenliği’nde Yörükler bir araya gelip, bahar coşkusuna ortak oldu. Şenliğe katılan Salihli Belediye Başkan Zeki Kayda, Yörüklerle birlikte karşılıklı oynadı.

Salihli Belediyesi’nin öncülüğünde Salihli’de Yörük kültürünü yaşatmak için Oraklar Mahallesinde bu yıl birincisi düzenlenen Osmanlı Hıdırellez Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Salihli’nin yanı sıra, çevre il ve ilçelerden gelen Yörükler, Oraklar Mahallesinde kurulan şenlik alanına akın etti. Yörük kültürünün yaşatıldığı şenliğe katılan Belediye Başkanı Zeki Kayda, Oraklar Mahalle Muhtarı Hüseyin Uslu ve Şenlik Komitesi Başkanı Halis Arslan ile mahalle sakinleri tarafından karşılandı. Başkan Kayda, şenliğe katılan misafirlere keşkek ikram ederek Yörük kültürüne özgü kıl çadırda Yörüklerle sohbet etti. Yörük kültürünün atalarımızdan bizlere miras kaldığını belirten Başkan Kayda, bu geleneğin yaşatılarak genç kuşaklara aktarılması için her zaman destek olacağını söyledi. Böyle güzel etkinliklerin birlik ve beraberliği daha da güçlendirdiğini ifade eden Başkan Kayda, “Farklı düşünceler içerisinde olabiliriz ama bunun ötesinde bizler hemşehriyiz, kardeşiz. Birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştirmek zorundayız. Salihli Belediyesi olarak Yörük kültürünün yaşatılması için her zaman destek olmaya hazırız” dedi.

Konuşmaların ardından şenlik, Ankaralı Yasin’in seslendirdiği türküler ve halk oyunları gösterileri ile devam etti. Başkan Kayda da, türküler eşliğinde Yörüklerin coşkusuna ortak oldu.

Oraklar Mahallesinde düzenlenen Osmanlı Hıdırellez Şenliğine, Kaymakam Turgut Çelenkoğlu, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Başkan Yardımcısı Ali Rıza Ünveren, muhtarlar, Yörük Dernekleri ile vatandaşlar katıldı.
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