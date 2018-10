Yörüklerden Başkan Çelik’e teşekkür

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Yörük Türkmen Derneği Başkan ve yönetimini makamında ağırladı. Dernek Başkanı Arif Kurtoğlu geçtiğimiz ay Sancaklıiğdecik Mahallesinde düzenledikleri 2. Bağ Bozumu Şenliklerine verdikleri destekten dolayı Başkan Çelik’e teşekkür plaketi takdim etti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Yörük Türkmen Derneği Başkanı Arif Kurtoğlu ve yönetimini makamında misafir etti. Manisa Yörük Türkmen Derneği olarak geçtiğimiz ay yoğun bir katılım ile gerçekleştirdikleri 2. Bağ Bozumu Şenliklerine, Şehzadeler Belediyesinin büyük bir destek verdiğini ifade eden Dernek Başkanı Arif Kurtoğlu, “Manisa Yörük Türkmen Derneği olarak bu yıl 2’ncisini düzenlediğimiz Bağ Bozumu ve Kültür Şölenimize vermiş olduğu büyük destekler nedeni ile değerli Şehzadeler Belediye Başkanımıza bir teşekkür ziyaretinde bulunduk. İki yıldır her yöreden Yörük dernekleri ile birlikte yoğun bir katılımın olduğu bu güzel şenliğimizin gerçekleşmesinde değerli Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik ve belediyemizin emekleri, katkıları çok büyük. Değerli Belediye Başkanımız derneğimizi ilk kurduğumuzda bize bir şey söylemişti. ‘Biz bu güzel kültürü yaşatmaya çalışan tüm derneklerimizin her zaman yanındayız’ demişti. Gerçekten de Manisa Yörük Türkmen Derneği olarak bugüne kadar yaptığımız tüm projelerimizde bize her türlü desteği sağladı ve yanımızda oldu. Bu güzel destekleri nedeni ile Manisa Yörük Türkmen Derneği olarak tüm Yörüklerimiz adına başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Manisa Yörük Türkmen Derneğinin örf ve adetleri gelecek nesillere taşımak adına güzel projelere imza attığını ifade eden Başkan Çelik şunları söyledi: “Bu milletin mayasını, kültürünü, örf ve adetlerini yaşattıkları ve gelecek nesillere aktardıkları için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bizi biz yapan değerlerimizi yitirmediğimiz müddetçe, yedi düvel de bir araya gelse bizim bileğimizi asla bükemeyecek. Bu noktada da tüm Yörük ve Türkmen Derneklerinin gayretlerini takdirle karşılıyoruz. Manisa’daki Yörük ve Türkmen Derneği ve başkanımız bu konuda çok aktif çalışıyorlar. Biz Şehzadeler Belediyesi olarak bu tür çalışma yapan bütün derneklerimizin yanındayız. Bu yıl 2’ncisi gerçekleşen Bağ Bozumu şenliklerinin çok coşkulu ve heyecanlı geçtiğini gördüm. Tüm emeği geçenleri kutluyorum."