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09 Ekim 2018 Salı 14:37

Yuntdağı Yunusemre ile kalkınıyor

Yuntdağı’nda alternatif ürün çeşitliliğini arttırmak için harekete geçen Yunusemre Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Bölge Kalkınma ve Mahallelere Hizmet Komisyonu üyeleri ve bölgedeki mahallelerin muhtarları, Aydın’da...

Yuntdağı Yunusemre ile kalkınıyor
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Yuntdağı’nda alternatif ürün çeşitliliğini arttırmak için harekete geçen Yunusemre Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Bölge Kalkınma ve Mahallelere Hizmet Komisyonu üyeleri ve bölgedeki mahallelerin muhtarları, Aydın’da incir üreticileri ile buluşarak meyve bahçelerini gezdi.

Yunusemre Belediye Meclisi Kırsal Bölge Kalkınma ve Mahallelere Hizmet Komisyonu, Belediye Meclis Üyeleri, Yuntdağı’ndaki mahallelerin muhtarlarıyla, incir yetiştiriciliği konusunda incelemelerde bulunmak üzere Aydın’ın İncirliova ilçesine gitti. Düzenlenen inceleme gezisine Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Şule Uygur, Ramis Şiyak, Can Mercül, Yunusemre Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Gürler, Mustafa Uyumaz, Ozan Otçuoğlu, Hüseyin Köroğlu, Hüseyin Alp, Yunusemre Belediye Başkan Danışmanı Kefayettin Öz ve kırsal mahalle muhtarları katıldı.

Belediye başkanı ve İncir Araştırma Enstitüsü’nü ziyaret ettiler

Yuntdağı bölgesinin kalkınması için Aydın İlinin İncirliova ilçesinde incelemelerde bulunmaya giden kafile, İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale’yi de ziyaret etti. Ziyarette Manisalı heyeti bilgilendiren Başkan Kale, incir yetiştiriciliğinin bölge ekonomisi üzerine etkisini anlattı. İnceleme gezisinin bir sonraki durağı İncirliova İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü oldu. Enstitü Müdürü Selim Arpacı incir yetiştiriciliği konusunda bölge muhtarlarının sorularını yanıtlarken; Yuntdağı bölgesinde incir yetiştiriciliği için girişimlerde bulunulması ve bu girişimlerin ardından bölgede deneme amaçlı bahçelerin kurulması gerektiğini söyledi. Enstitüde koruma altında bulunan incir çeşitlerinde incelemelerde bulunan komisyon üyeleri incir yetiştiriciliği ile ilgili kafasına takılan sorulara cevap buldu. İncelemenin ardından İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, İncir Araştırma Enstitüsü Müdürü Selim Arpacı ve Komisyon günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.
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