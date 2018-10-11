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11 Ekim 2018 Perşembe 15:14

Yunusemre Belediyesinden arıcılığa destek

Yunusemre Belediyesi ilçede arıcılığı yaygınlaştırmak amacıyla üreticilere hem arı kovanı dağıtacak hem de eğitim verecek.Yunusemre Belediyesi Muhtarlıklar Müdürlüğü ekipleri ilçede kırsal kalkınma projeleriyle üreticilerini desteklemeye...

Yunusemre Belediyesinden arıcılığa destek
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Yunusemre Belediyesi ilçede arıcılığı yaygınlaştırmak amacıyla üreticilere hem arı kovanı dağıtacak hem de eğitim verecek.

Yunusemre Belediyesi Muhtarlıklar Müdürlüğü ekipleri ilçede kırsal kalkınma projeleriyle üreticilerini desteklemeye devam ediyor. Belediye ekipleri, Yuntdağı’nda arıcılığı geliştirmek için çalışma başlattı. Kovan almak isteyen üreticiler için talep toplamaya hazırlanan müdürlük ekipleri; aynı zamanda üreticilere bu konuda eğitim de verecek. Çalışmaya ilişkin bilgi veren Muhtarlıklar Müdürü Mehmet Ata, “Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’nin desteğiyle üreticilerimize yönelik güzel bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Yuntdağı’nda arıcılığı yaygınlaştırmak amacıyla düğmeye bastık. Üreticilerimize yakın zamanda arıcılık kursu başlatıyoruz. Ayrıca kovan dağıtımı için taleplerimizi toplamaya başlayacağız” dedi.

Arıcılık yapmak isteyen üreticiler, Yunusemre Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne dilekçe, ikametgah, nüfus cüzdanı fotokopisi, Arıcılık Belgesi ile başvurabilecek. Çalışmadan faydalanmak isteyen üreticilerin Yunusemre İlçe Tarım Müdürlüğü Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS) kaydı olması gerekiyor.
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