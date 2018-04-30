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30 Nisan 2018 Pazartesi 15:30

Yunusemre Belediyesinden kandil simidi ikramı

Yunusemre Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla Karaköy pazar yerinde vatandaşlara ve esnaflara kandil simidi ikram etti.Berat Kandili dolayısıyla Karaköy pazar yerinde vatandaşlara ve esnaflara kandil simidi ikram eden Yunusemre Belediyesi, vatandaşların...

Yunusemre Belediyesinden kandil simidi ikramı
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Yunusemre Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla Karaköy pazar yerinde vatandaşlara ve esnaflara kandil simidi ikram etti.

Berat Kandili dolayısıyla Karaköy pazar yerinde vatandaşlara ve esnaflara kandil simidi ikram eden Yunusemre Belediyesi, vatandaşların kandilini kutladı. Düzenlenen programda vatandaşlara kandil simidi dağıtan Yunusemre Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Sak, manevi duyguların üst seviyelere yükseldiği bu kutsal gecede yapılacak tüm duaların kabul olmasını diledi. Karaköy Pazar yerinin yanı sıra Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Hacı Yahya, Şeyh Fenari ve Attar Hoca Camisi önünde de vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.
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