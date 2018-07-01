Yunusemre filenin sultanlarını yetiştiriyor

Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor’un çocukların yaz aylarında spora yönlendirilmesi amacıyla açtığı Yaz Spor Okulları’nda voleybol kursları yoğun ilgi görüyor. İlginin oldukça yoğun olduğu kursta filenin sultanları yetiştiriliyor.

Binlerce sporcu yetiştiren Yunusemre Belediyesi’nin, öğrencilerin yaz aylarını spor yaparak değerlendirmesi amacıyla açtığı Yaz Spor Okullarında voleybol kursları başladı. Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Çok Amaçlı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kurslara 2005 - 2011 doğumlu kız çocukları katılırken; haftada üç gün verilen kurlarda filenin sultanları yetiştiriliyor. Kursa olan ilginin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Yunusemre Belediyesi Spor İşleri Müdürü Cengiz Şişmanlar, öğrencilerle bir araya geldi. Şişmanlar burada yaptığı açıklamada, “Yaz spor okullarımızın en fazla rağbet gören kurslarımızdan bir de voleybol. Haftada 3 gün voleybol eğitimi verip, öğrencilerimize hocalarımızın eşliğinde antrenman yaptırıyoruz. Geleceğin filenin sultanlarını yetiştiriyoruz. Çocuklarımızı spora teşvik ediyoruz. Belediyespor Başkanımız Arif Alkan ve Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’nin öncülüğünde hizmetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.