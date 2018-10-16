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16 Ekim 2018 Salı 16:13

Yunusemre Karaköy esnafının talebine duyarsız kalmadı

Yunusemre Belediyesi, Karaköy esnafının ve bölgede yaşayan vatandaşların isteğine duyarsız kalmadı. Belediye Pazartesi günleri kurulan semt pazarı sonrası yaşanan kötü görüntüyü ortadan kaldırmak amacıyla çalışma başlattı.Yunusemre...

Yunusemre Karaköy esnafının talebine duyarsız kalmadı
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Yunusemre Belediyesi, Karaköy esnafının ve bölgede yaşayan vatandaşların isteğine duyarsız kalmadı. Belediye Pazartesi günleri kurulan semt pazarı sonrası yaşanan kötü görüntüyü ortadan kaldırmak amacıyla çalışma başlattı.

Yunusemre Belediyesi, vatandaşların talebi üzerine Karaköy’de Pazartesi Pazarının kurulduğu alanda çalışma başlatarak pazar sonrası yaşanan sıkıntıları gideriyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sorunun ortadan kaldırılması için düğmeye basarken; çalışma tamamlandığında kötü koku giderilecek, bozulan yollar düzenlenecek. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada bölgedeki çalışmayı çok kısa bir süre içerisinde tamamlayacaklarını söyledi. Başkan Çerçi, “Karaköy pazaryerinde Salı günleri mevcut yolun bozuk durumundan dolayı kötü kokular oluşuyor, ulaşım zorlaşıyordu. Esnafımız ve bölge halkımız bu durumdan muzdaripti. Esnaf ve vatandaşımızın talebi üzerinde söz konusu alanda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz çalışmalarına başladı. Alanın yolunu düzenleyip sıcak asfalt yapacağız. Böylece daha önceki bozuk yollar düzelmiş, kilitli parke taşlarının arasına giren çürümüş yiyeceklerin neden olduğu koku giderilmiş olacak. Alanın zeminini kısa sürede bitireceğiz” dedi.

Esnaftan Başkan Çerçi’ye teşekkür

Yunusemre Belediyesi’nin Karaköy Pazarı’nda yaptığı zemin çalışması esnafın da takdirini kazandı. Lütfü İnce isimli vatandaş,“İlk geldiği günden bu yana belediye başkanımızdan ve yaptığı hizmetlerden memnunuz. Başkanımızın çalışmasıyla bu sıkıntı da ortadan kalkacaktır.” derken, İsmail Taraslan isimli vatandaş da, “Pazar esnafı Salı günleri mağduriyet yaşıyordu. Taşlar temizliğe uygun olmadığı için etrafa pis kokular yayılıyordu. Yapılan bu çalışma ile bu sorun giderilmiş olacak. Mehmet Çerçi başkanımıza yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

Mustafa Akkoç isimli esnaf da şunları söyledi: “Burada sinekten duramıyorduk. Yapılan asfalt çalışması ile sorun ortadan kaldırılmış olacak. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.”
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